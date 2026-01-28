Endrick s’attache à l’OL, le Real est en danger

ICONSPORT_282097_0249
Impressionnant pour ses débuts à l’Olympique Lyonnais, Endrick provoque une certaine incompréhension en Espagne. La presse locale s’interroge sur la gestion de l’attaquant par le Real Madrid. D’autant que le Brésilien pourrait bien refuser de revenir à la reprise l’été prochain.
Endrick pouvait difficilement rêver de meilleurs débuts. Pas besoin de phase d’adaptation, l’attaquant prêté par le Real Madrid a immédiatement brillé avec l’Olympique Lyonnais. C’est effectivement avec les Gones que le Brésilien vient d’inscrire le premier triplé de sa carrière après sa démonstration à Metz (2-5) dimanche. Le voilà déjà à 4 buts et 1 passe décisive en 3 matchs sous ses nouvelles couleurs.

Des statistiques qui suscitent déjà pas mal d’interrogations en Espagne où l’on se demande pourquoi la Maison Blanche ne s’est pas davantage appuyée sur ses qualités. Manifestement, Endrick méritait bien plus que les 3 petites apparitions offertes cette saison. Le média Don Balon voit donc un danger se profiler pour les Merengue. Pour nos confrères, le nouveau buteur de l’Olympique Lyonnais sera forcément réticent à l’idée de revenir s’asseoir sur le banc madrilène. L’ancien talent de Palmeiras savoure son statut à Lyon et va s’habituer à enchaîner plusieurs matchs par semaine.

Il sera difficile pour lui d’accepter de revenir dans l’ombre des Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le Real Madrid devra le rassurer sur son rôle dans l’équipe. Et dans le cas contraire, Endrick, qui aura évidemment son mot à dire sur son avenir, pourrait à nouveau demander un bon de sortie provisoire. Ce serait forcément une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais dont l’entraîneur Paulo Fonseca serait déjà disposé à le conserver en prêt pour la saison prochaine. Une chose est sûre, c’est que ce passage au club rhodanien va marquer un tournant dans la carrière d’Endrick qui va désormais privilégier son temps de jeu.
