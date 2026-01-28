Endrick s’attache à l’OL, le Real est en danger

Impressionnant pour ses débuts à l’Olympique Lyonnais, Endrick provoque une certaine incompréhension en Espagne. La presse locale s’interroge sur la gestion de l’attaquant par le Real Madrid. D’autant que le Brésilien pourrait bien refuser de revenir à la reprise l’été prochain.

Endrick pouvait difficilement rêver de meilleurs débuts. Pas besoin de phase d’adaptation, l’attaquant prêté par le Real Madrid a immédiatement brillé avec l’Olympique Lyonnais . C’est effectivement avec les Gones que le Brésilien vient d’inscrire le premier triplé de sa carrière après sa démonstration à Metz (2-5) dimanche. Le voilà déjà à 4 buts et 1 passe décisive en 3 matchs sous ses nouvelles couleurs.

Des statistiques qui suscitent déjà pas mal d’interrogations en Espagne où l’on se demande pourquoi la Maison Blanche ne s’est pas davantage appuyée sur ses qualités. Manifestement, Endrick méritait bien plus que les 3 petites apparitions offertes cette saison. Le média Don Balon voit donc un danger se profiler pour les Merengue. Pour nos confrères, le nouveau buteur de l’Olympique Lyonnais sera forcément réticent à l’idée de revenir s’asseoir sur le banc madrilène. L’ancien talent de Palmeiras savoure son statut à Lyon et va s’habituer à enchaîner plusieurs matchs par semaine.