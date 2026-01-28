LdC : Gros bug à Canal+, panique avant le multiplex

Comme la saison dernière à la même époque, Canal+ va proposer une soirée mémorable à ses abonnés avec un multiplex de 18 matchs en même temps en Ligue des Champions. A condition que tout fonctionne correctement.

C’est le nouveau rendez-vous phare de Canal+. Avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, la chaîne cryptée propose un multiplex mémorable pour la 8e journée. Comme c’était déjà le cas l’an dernier à la même époque, Canal+ va diffuser sur son canal principal un multiplex regroupant 18 matchs en même temps. Une prouesse technique et éditoriale alors qu’en parallèle, chaque match sera disponible individuellement sur les autres canaux, dont bien sûr PSG-Newcastle, Bruges-OM et Monaco-Juventus Turin. Encore faut-il que tout fonctionne et à un peu moins de 2 heures du multiplex… ce n’est pas le cas.

En effet, le compte Info Abonné Canal+ sur X a publié un message ayant mis en alerte les abonnés et les fans de foot. « Incident en cours : certains de nos services sont perturbés. Nos équipes sont mobilisées pour résoudre cette anomalie dans les plus brefs délais. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée » peut-on lire sur le compte X officiel du service de Canal+. Après vérification, il est effectivement confirmé que la lecture des chaînes en direct est actuellement perturbée sur Canal+ et via l’application MyCanal. Les abonnés et les fans de foot, plus particulièrement ceux de l’OM, du PSG et de Monaco, croisent les doigts pour que tout fonctionne dans les temps à 21 heures. Sans quoi la frustration et l’énervement risquent d’être au rendez-vous.

MAJ 19h45 : Après plusieurs minutes de frayeur pour les abonnés, il semblerait que l'application MyCanal et les services de Canal+ fonctionnent de nouveau. Il ne reste plus qu'à espérer pour les fans de foot que cela tienne toute la soirée afin que chacun puisse profiter pleinement de son multiplex et/ou des matchs de l'OM, du PSG et de Monaco.