ICONSPORT_278257_0702

LdC : Gros bug à Canal+, panique avant le multiplex

Ligue des Champions28 janv. , 19:20
parCorentin Facy
0
Comme la saison dernière à la même époque, Canal+ va proposer une soirée mémorable à ses abonnés avec un multiplex de 18 matchs en même temps en Ligue des Champions. A condition que tout fonctionne correctement.
C’est le nouveau rendez-vous phare de Canal+. Avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, la chaîne cryptée propose un multiplex mémorable pour la 8e journée. Comme c’était déjà le cas l’an dernier à la même époque, Canal+ va diffuser sur son canal principal un multiplex regroupant 18 matchs en même temps. Une prouesse technique et éditoriale alors qu’en parallèle, chaque match sera disponible individuellement sur les autres canaux, dont bien sûr PSG-Newcastle, Bruges-OM et Monaco-Juventus Turin. Encore faut-il que tout fonctionne et à un peu moins de 2 heures du multiplex… ce n’est pas le cas.
En effet, le compte Info Abonné Canal+ sur X a publié un message ayant mis en alerte les abonnés et les fans de foot. « Incident en cours : certains de nos services sont perturbés. Nos équipes sont mobilisées pour résoudre cette anomalie dans les plus brefs délais. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée » peut-on lire sur le compte X officiel du service de Canal+. Après vérification, il est effectivement confirmé que la lecture des chaînes en direct est actuellement perturbée sur Canal+ et via l’application MyCanal. Les abonnés et les fans de foot, plus particulièrement ceux de l’OM, du PSG et de Monaco, croisent les doigts pour que tout fonctionne dans les temps à 21 heures. Sans quoi la frustration et l’énervement risquent d’être au rendez-vous.
MAJ 19h45 : Après plusieurs minutes de frayeur pour les abonnés, il semblerait que l'application MyCanal et les services de Canal+ fonctionnent de nouveau. Il ne reste plus qu'à espérer pour les fans de foot que cela tienne toute la soirée afin que chacun puisse profiter pleinement de son multiplex et/ou des matchs de l'OM, du PSG et de Monaco.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271272_0033
SCO

Angers recrute le successeur de Chérif à Lens

ICONSPORT_283584_0001
Ligue des Champions

Monaco - Juventus : les compos (21h sur Canal+Sport 360)

ICONSPORT_283585_0001
Ligue des Champions

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_278257_0708
PSG

PSG : Après Dro, Luis Enrique vole une autre star au Barça

Fil Info

28 janv. , 20:20
Angers recrute le successeur de Chérif à Lens
28 janv. , 20:09
Monaco - Juventus : les compos (21h sur Canal+Sport 360)
28 janv. , 20:01
PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)
28 janv. , 20:00
PSG : Après Dro, Luis Enrique vole une autre star au Barça
28 janv. , 19:56
Bruges - OM : Les compos (21h sur Canal+Sport)
28 janv. , 19:40
L’OM craque pour un phénomène de 16 ans
28 janv. , 19:03
OL : Un groupe très amoindri contre le PAOK
28 janv. , 19:00
Accord trouvé, l'OL échappe à la sanction de l'UEFA

Derniers commentaires

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Je ne comprends pas la titu de Safonov qui revient à peine de blessure....et pour quelle raison Chevalier est écarté ? Esquiver la pression supplémentaire ? Choix tactique ? Hâte d'entendre Lucho. Sinon ca fait plaisir on a presque l'équipe type, dommage pour Ruiz. Et Doué doit repasser devant Barcola.

PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé

S'il veut disparaitre qu'il aille là bas.il a encore de belles années devant lui et à Paris il va ameliorer son salaire dans de belles proportions.

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Barcola est bien au PSG et sa carriere évolue bien sauf pour un abruti comme toi

PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

Pure connerie

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Belle composition, ça devrait le faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading