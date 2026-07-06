Le Brésil a malmené un chat, le karma est violent

L'élimination du Brésil provoque un séisme au pays de Neymar où l'on cherche à trouver des coupables. Depuis quelques heures, une scène datant du Mondial 2022 au Qatar rejaillit et certains pensent que depuis ce jour-là, la Seleçao doit composer avec un sort jeté par un chat.

Il y a 4 ans, trois jours avant le quart de finale du Mondial entre le Brésil et la Croatie, le responsable des relations médias de la Seleçao n'avait pas apprécié qu'un chat fasse sa sieste sur la table où Vinicius Jr répondait aux médias. Et dans un geste assez peu courtois, l'homme en question avait saisi le chat et l'avait lancé au sol . Et le parcours de l'équipe brésilienne s'était achevée face à la Croatie. Quatre ans plus tard, et au lendemain de l'élimination face à la Norvège, ils sont nombreux ceux qui pensent au Brésil que depuis ce geste qui avait fait scandale, l'équipe nationale subit un retour de karma assez violent. Au point même de demander à la fédération brésilienne de présenter ses excuses afin de totalement tourner la page.

Le Brésil veut trouver un coupable

Même si tout cela fait sourire, le bilan du Brésil depuis cette affaire du chat est terrible. « Depuis que ce type a jeté le chat au Qatar : Le Brésil a été éliminé en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 face à la Croatie. Tite a cessé d’être sélectionneur après 6 ans. Le Brésil a perdu à domicile en éliminatoires. Le Brésil a perdu pour la première fois contre la Colombie. Le Brésil a perdu pour la première fois trois matchs consécutifs. Fernando Diniz a cessé d’être sélectionneur. Le Brésil a été éliminé en quarts de finale de la Copa América contre l’Uruguay. Le Brésil a encaissé 4 buts en éliminatoires. Le Brésil a perdu les 2 matchs contre l’Argentine. Le Brésil éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Norvège », constate un influenceur brésilien. Mais un autre influenceur va, lui, plus loin : « Tant qu'ils n'auront pas retrouvé ce chat et remis sur cette table, la malédiction ne sera pas levée. » Et même le très puissant ESPN Deportes a évoqué cette affaire du chat, ironisant sur des propos que ce dernier aurait tenus.

Plus sérieusement, Neymar et Carlo Ancelotti se font sérieusement secouer depuis quelques heures. Et si Neymar a déjà annoncé sa retraite internationale, le sélectionneur a lui un contrat longue durée, et pour mettre un terme de manière précoce au contrat du technicien italien, cela coûtera plusieurs millions d'euros à la fédération brésilienne. De quoi laisser un peu de temps supplémentaire pour Carlo Ancelotti qui, en l'espace d'un an, n'a pas réussi à faire des miracles.