L1 : A Brest, Lopes sauve encore Nantes

7e journée de Ligue 1 :

Stade Francis-le-Blé

Englué dans la zone rouge, Nantes avait besoin de points à Brest. Néanmoins, les Canaris étaient déjà heureux de tenir le nul à la mi-temps. Brest se créait les meilleures occasions avec notamment une belle reprise d'Ajorque détournée au-dessus par Anthony Lopes (18e). L'ancien gardien de l'OL était une nouvelle fois l'homme fort de Nantes ce soir. Il détournait une tête de Mboup (57e) mais surtout un missile d'Ajorque (90e) dans une seconde période fade. Inoffensif, Nantes s'en sortait bien en rapportant le point du match nul face à une bonne équipe brestoise.

Avec ce point, Brest est 10e (8 points) tandis que Nantes sort de la zone rouge provisoirement et atteint la 14e place (6 points).