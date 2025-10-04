ICONSPORT_272801_0092

L1 : A Brest, Lopes sauve encore Nantes

Ligue 104 oct. , 20:54
parMehdi Lunay
0
7e journée de Ligue 1 :
Stade Francis-le-Blé
Brest-Nantes 0-0
Englué dans la zone rouge, Nantes avait besoin de points à Brest. Néanmoins, les Canaris étaient déjà heureux de tenir le nul à la mi-temps. Brest se créait les meilleures occasions avec notamment une belle reprise d'Ajorque détournée au-dessus par Anthony Lopes (18e). L'ancien gardien de l'OL était une nouvelle fois l'homme fort de Nantes ce soir. Il détournait une tête de Mboup (57e) mais surtout un missile d'Ajorque (90e) dans une seconde période fade. Inoffensif, Nantes s'en sortait bien en rapportant le point du match nul face à une bonne équipe brestoise.
Avec ce point, Brest est 10e (8 points) tandis que Nantes sort de la zone rouge provisoirement et atteint la 14e place (6 points).

Ligue 1

04 octobre 2025 à 19:00
Brest
0
0
Match terminé
Nantes
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
87
ENTRE
N. Cozza
NantesNantes
SORT
H. Hong
NantesNantes
Remplacement
85
ENTRE
Y. El-Arabi
NantesNantes
SORT
M. Abdallah
NantesNantes
Remplacement
85
ENTRE
B. Deuff
NantesNantes
SORT
D. Assoumani
NantesNantes
Remplacement
78
ENTRE
H. Makalou
BrestBrest
SORT
E. Dina Ebimbe
BrestBrest
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

OL : Khalis Merah en Bleu, l’Algérie se vexe

Faudrait qu'un jour ils soient honnêtes et donnent la différence de salaire entre les deux équipes. Quand on verra que la différence c'est x20, x30 on comprendra peut-être mieux pourquoi l'amour du maillot est européen.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Depuis le départ de rabiot L OM est devenu plus fort sans lui

L'OM champion de France, ce n'est plus tabou

De zerbi il a jamais mis le même 11 il a déjà utilisé 28 joueurs depuis le début de la saison , ca veux dire il a un banc très riche

L'OM en rouleau compresseur à Metz

dit-il en venant rager sur un autre club

L'OM en rouleau compresseur à Metz

elle fait plaisir a voir cette équipe, ça fait un moment que j'avais pas été aussi fier de voir mon club, merci RDZ pablo et mehdi, c'est juste la 2ème année que je considère encore comme une année d'apprentissage du fait qu'on soit en LDC, déja hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain mais avant on va bien savourer celle là en espèrant que ça continue sur ce rythme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

