Nantes : Anthony Lopes allume ses coéquipiers

Mercredi soir, c’est à Nantes qu’il fallait être pour assister au match le plus prolifique de la soirée puisque les Canaris se sont inclinés sur le score de 3-5 face à l’AS Monaco. Une avalanche de buts qui agace Anthony Lopes.

En confiance après sa victoire contre le Paris FC vendredi, le FC Nantes abordait de la meilleure des façons la réception de l’AS Monaco ce mercredi. Les coéquipiers d’Anthony Lopes ont eu du répondant mais cela n’a pas suffi contre une équipe monégasque hyper-réaliste, qui s’est imposée au terme d’une soirée riche en buts (3-5) . La déception était logiquement très présente du côté d’Anthony Lopes, frustré d’avoir encaissé autant de buts comme il l’a fait savoir après la rencontre.

Surtout, l’ex-gardien de l’Olympique Lyonnais déplore les nombreuses erreurs individuelles qui ont plombé le FC Nantes selon lui. Ses coéquipiers apprécieront. « On en a pris cinq mais ce sont cinq grossières erreurs de notre part. Quand on voyait arriver les vagues, à partir du moment où ils récupéraient les ballons sur nos pertes de balle, sur certains mauvais choix, ça commençait à devenir compliqué » regrette l’ex-international portugais, avant de poursuivre.

« Il faut juste qu’on gomme ces erreurs individuelles que l’on paie cash au bout du compte. Il y a des moments où on doit maîtriser un peu plus notre match, calmer un peu le tempo, garder le ballon, éviter d’être un peu trop foufou avec la balle, de vouloir tout de suite aller l’attaquer et se créer tout de suite des occasions. Il y a des moments où il faut essayer de respirer, garder la balle, reprendre un peu de lucidité. C’est l’un des domaines sur lesquels on doit évoluer » a lâché le gardien de Nantes, qui estime que ce sont principalement des erreurs individuelles de la part des défenseurs nantais qui ont coûté le match aux Canaris face à Monaco. Un sérieux coup de gueule qui, le Portugais l’espère, sera suivi d’une réaction dimanche à La Beaujoire contre Metz.