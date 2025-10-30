ICONSPORT_275440_0050

Nantes : Anthony Lopes allume ses coéquipiers

FC Nantes30 oct. , 13:00
parCorentin Facy
0
Mercredi soir, c’est à Nantes qu’il fallait être pour assister au match le plus prolifique de la soirée puisque les Canaris se sont inclinés sur le score de 3-5 face à l’AS Monaco. Une avalanche de buts qui agace Anthony Lopes.
En confiance après sa victoire contre le Paris FC vendredi, le FC Nantes abordait de la meilleure des façons la réception de l’AS Monaco ce mercredi. Les coéquipiers d’Anthony Lopes ont eu du répondant mais cela n’a pas suffi contre une équipe monégasque hyper-réaliste, qui s’est imposée au terme d’une soirée riche en buts (3-5). La déception était logiquement très présente du côté d’Anthony Lopes, frustré d’avoir encaissé autant de buts comme il l’a fait savoir après la rencontre.
Surtout, l’ex-gardien de l’Olympique Lyonnais déplore les nombreuses erreurs individuelles qui ont plombé le FC Nantes selon lui. Ses coéquipiers apprécieront. « On en a pris cinq mais ce sont cinq grossières erreurs de notre part. Quand on voyait arriver les vagues, à partir du moment où ils récupéraient les ballons sur nos pertes de balle, sur certains mauvais choix, ça commençait à devenir compliqué » regrette l’ex-international portugais, avant de poursuivre.

« Il faut juste qu’on gomme ces erreurs individuelles que l’on paie cash au bout du compte. Il y a des moments où on doit maîtriser un peu plus notre match, calmer un peu le tempo, garder le ballon, éviter d’être un peu trop foufou avec la balle, de vouloir tout de suite aller l’attaquer et se créer tout de suite des occasions. Il y a des moments où il faut essayer de respirer, garder la balle, reprendre un peu de lucidité. C’est l’un des domaines sur lesquels on doit évoluer » a lâché le gardien de Nantes, qui estime que ce sont principalement des erreurs individuelles de la part des défenseurs nantais qui ont coûté le match aux Canaris face à Monaco. Un sérieux coup de gueule qui, le Portugais l’espère, sera suivi d’une réaction dimanche à La Beaujoire contre Metz.
0
Derniers commentaires

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

120 millions d'euros, une offre colossale envoyée au PSG

Eux ils envoient notre trio magique dans le rayon ventes.....sont vraiment très cons

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Oui les vraies échéances arriveront en février-mars, il a le temps de se retaper

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Bonne nouvelle ??? Vous êtes un peu tarés non ??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

