L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes

Ligue 129 oct. , 23:11
parCorentin Facy
1
10e journée de Ligue 1
La Beaujoire
Nantes-Monaco : 3-5
Buts : Coulibaly (6e), Balogun (41e), Akliouche (55e), Golovin (55e et 95e) pour Monaco ; Guirassy (19e, 45e), Mostafa Mohamed (80e) pour Nantes

Ligue 1

29 octobre 2025 à 21:05
Nantes
Guirassy19'Guirassy45'Abdallah80'
3
5
Match terminé
Monaco
Coulibaly6'Balogun41'Akliouche55'Golovin75'Golovin90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
A. Golovin
MonacoMonaco
Carton jaune
89
F. Centonze
NantesNantes
Carton jaune
84
P. Köhn
MonacoMonaco
Carton jaune
82
K. Ouattara
MonacoMonaco
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

