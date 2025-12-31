FC Nantes : La Ligue 1 scandalisée par Kita

Non merci.... C'est un second couteau de l'équipe d'Algérie... Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier avec lui..? Laisse le partir à Lyon zzzzzzz
Le gauchisme est une maladie mentale.
RIP
RIP
Vu les sondages, chuis pas certain que ça soit déterminant mon grand. Mais faut être juste con pour sortir ce que t'as dit. Bardot t'aimes ou pas, mais ce fût une icône mondiale. Les journaux de l'autre bout du monde ont écrit sur elle suite à sa disparition... Quand Hollande Faure Tondelier dHassan, Delogu Mélanchon et qui tu veux encore c'est cadeau, claquera, ils seront dans l'oubli abyssal de tout ces journaux. Elle est là la différence entre qqun qui a été une lumière pour le monde, et t'es cafards gauchistes qui auront au maximum 5 lignes dans les livres d'histoire dans 30 ans.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
🗣️« Les clubs engagés dans la course au maintien sont très agacés par le mercato des Kita et du #FCNantes, accusés de déréguler la suite de la saison ». (🗞️@MohamedTERParis)