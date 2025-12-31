FC Nantes : La Ligue 1 scandalisée par Kita

Waldemar Kita a promis un mercato ambitieux du côté du FC Nantes. Déjà deux d’entre eux ont été officialisés. Les Canaris ne comptent pas s’arrêter là avec trois nouveaux joueurs dans le viseur. Un comportement qui agace en Ligue 1.

Après une première partie de saison difficile, le FC Nantes change ses plans cet hiver. Le club de Loire-Atlantique a décidé de recruter à tire-larigot en ce mois de janvier. Les Canaris ont déjà officialisé la venue de Deiver Machado en provenance du RC Lens. Mais également celle de Rémy Cabella en prêt depuis l’Olympiakos. Et le 17e de Ligue 1 ne s’arrête pas là. Les négociations s’intensifient avec Zakaria Aboukhlal. Le Marocain en manque de temps de jeu pourrait venir renforcer le secteur offensif de l’octuple champion de France.

Nantes et Kita agacent les autres

En plus de cela, Waldemar Kita tente de convaincre Abakar Sylla de rejoindre le projet. Le défenseur du Racing Club de Strasbourg est au placard en Alsace et n’a disputé aucune minute en Ligue 1 cette saison. La formation désormais entraînée par Ahmed Kantari cible également Ibrahima Sissoko selon le journal l’Equipe. Mais tout ce remue-ménage agace dans le championnat. Mohamed Toubache ter révèle sur X (anciennement Twitter) que les autres clubs de la course au maintien regardent tout cela d’un mauvais œil. « Les clubs engagés dans la course au maintien sont très agacés par le mercato des Kita et du FC Nantes, accusés de déréguler la suite de la saison, » explique-t-il.

Les nombreux mouvements des Nantais agacent donc les autres clubs. Néanmoins, les dépenses nantaises ne semblent pas pharaoniques. Cabella et Aboukhlal devraient arriver en prêt. Seul, Sissoko dépasse le million d’euros (environ deux millions d’euros). Mais cela risque de rouvrir le débat sur la pertinence du mercato hivernal. Certains suiveurs souhaitent sa suppression afin que les clubs assument les erreurs réalisées l’été lors de la période précédente.