ICONSPORT_279767_0018

FC Nantes : La Ligue 1 scandalisée par Kita

FC Nantes31 déc. , 11:00
parNathan Hanini
2
Waldemar Kita a promis un mercato ambitieux du côté du FC Nantes. Déjà deux d’entre eux ont été officialisés. Les Canaris ne comptent pas s’arrêter là avec trois nouveaux joueurs dans le viseur. Un comportement qui agace en Ligue 1.
Après une première partie de saison difficile, le FC Nantes change ses plans cet hiver. Le club de Loire-Atlantique a décidé de recruter à tire-larigot en ce mois de janvier. Les Canaris ont déjà officialisé la venue de Deiver Machado en provenance du RC Lens. Mais également celle de Rémy Cabella en prêt depuis l’Olympiakos. Et le 17e de Ligue 1 ne s’arrête pas là. Les négociations s’intensifient avec Zakaria Aboukhlal. Le Marocain en manque de temps de jeu pourrait venir renforcer le secteur offensif de l’octuple champion de France.

Nantes et Kita agacent les autres

En plus de cela, Waldemar Kita tente de convaincre Abakar Sylla de rejoindre le projet. Le défenseur du Racing Club de Strasbourg est au placard en Alsace et n’a disputé aucune minute en Ligue 1 cette saison. La formation désormais entraînée par Ahmed Kantari cible également Ibrahima Sissoko selon le journal l’Equipe. Mais tout ce remue-ménage agace dans le championnat. Mohamed Toubache ter révèle sur X (anciennement Twitter) que les autres clubs de la course au maintien regardent tout cela d’un mauvais œil. « Les clubs engagés dans la course au maintien sont très agacés par le mercato des Kita et du FC Nantes, accusés de déréguler la suite de la saison, » explique-t-il.
Les nombreux mouvements des Nantais agacent donc les autres clubs. Néanmoins, les dépenses nantaises ne semblent pas pharaoniques. Cabella et Aboukhlal devraient arriver en prêt. Seul, Sissoko dépasse le million d’euros (environ deux millions d’euros). Mais cela risque de rouvrir le débat sur la pertinence du mercato hivernal. Certains suiveurs souhaitent sa suppression afin que les clubs assument les erreurs réalisées l’été lors de la période précédente.

Lire aussi

Nantes : Kita cash sur le cas MwangaNantes : Kita cash sur le cas Mwanga
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_257784_0004
OM

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

ICONSPORT_280428_0173
PSG

PSG-OM : Paris craint un piège XXL au Koweit

ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Blessé au genou, Kylian Mbappé absent plusieurs semaines

ICONSPORT_278616_0097
OL

OL : Paulo Fonseca refuse le départ de Satriano

Fil Info

31 déc. , 15:00
OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille
31 déc. , 14:30
PSG-OM : Paris craint un piège XXL au Koweit
31 déc. , 14:04
Blessé au genou, Kylian Mbappé absent plusieurs semaines
31 déc. , 13:30
OL : Paulo Fonseca refuse le départ de Satriano
31 déc. , 13:00
L'OM trouve un crack en Belgique, ça fera 17 ME
31 déc. , 12:40
OL : Lyon offre 10ME pour un milieu explosif
31 déc. , 12:20
PSG : Vitinha à Madrid, Luis Enrique menace de partir
31 déc. , 12:00
OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille
31 déc. , 11:30
OL : Endrick replace Lyon dans le top mondial

Derniers commentaires

OM : Accord de principe entre Abdelli et Marseille

Non merci.... C'est un second couteau de l'équipe d'Algérie... Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier avec lui..? Laisse le partir à Lyon zzzzzzz

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Le gauchisme est une maladie mentale.

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

RIP

L'OL annonce le décés d'un membre du staff

Vu les sondages, chuis pas certain que ça soit déterminant mon grand. Mais faut être juste con pour sortir ce que t'as dit. Bardot t'aimes ou pas, mais ce fût une icône mondiale. Les journaux de l'autre bout du monde ont écrit sur elle suite à sa disparition... Quand Hollande Faure Tondelier dHassan, Delogu Mélanchon et qui tu veux encore c'est cadeau, claquera, ils seront dans l'oubli abyssal de tout ces journaux. Elle est là la différence entre qqun qui a été une lumière pour le monde, et t'es cafards gauchistes qui auront au maximum 5 lignes dans les livres d'histoire dans 30 ans.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading