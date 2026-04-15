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Nantes a trouvé son entraîneur pour la Ligue 2

FC Nantes15 avr. , 21:30
parQuentin Mallet
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Alors que le FC Nantes est promis à une descente en Ligue 2 après une saison catastrophique, la direction des Canaris commence à sonder le marché pour trouver l'entraineur qui prendra la relève de Vahid Halilhodzic.
Ce n'est pas encore mathématiquement fait, mais cette saison y ressemble fort bien : le FC Nantes est plus que jamais en passe d'être relégué en Ligue 2, sans pouvoir être sauvé par les barrages cette fois-ci. Après plusieurs saisons à flirter avec la zone rouge, les Canaris payent finalement les errances d'une direction qui ne sait définitivement pas faire respecter ses ambitions par des choix sportifs cohérents.
Avec 5 points de retard sur le barragiste auxerrois, les Jaune et Vert doivent plus que jamais se concentrer sur les moyens de survivre à l'été qui s'annonce et, surtout, à comment trouver les clés pour remonter rapidement en Ligue 1. Avec quel entraîneur ? Là est la question, alors qu'une première piste fait son trou.

Nantes pense à Nicolas Usaï

En effet, si l'on en croit les informations de Mohamed Toubache-Ter, Nantes scrute de très près le profil de Nicolas Usaï pour le poste d'entraineur. Vahid Halilhodzic ne restera pas à l'issue de la saison, comme expliqué par l'intéressé depuis son arrivée, et Franck Kita doit rapidement trouver un nouveau nom. Pour l'influenceur, « Nantes mettra une option » sur l'ancien entraîneur de Châteauroux et du Pau FC en cas de descente en Ligue 2.
Nicolas Usaï est sans poste depuis le 24 janvier dernier et son départ du Pau FC. Avec les Pallois, il a été en poste durant deux ans et demi et a toujours respecté les objectifs de maintien du club en deuxième division. Est-ce suffisant pour le FC Nantes et ses ambitions logiques de remontée directe ? Pour beaucoup de supporters, le nom ne donne pas envie.

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Lol sans façon je laisse ca aux masochistes qui aiment se faire pisser dessus sans sommation, l'autre vient arrive de nulle part insulte le seul président qui nous a porté sur le toit de l'Europe et tas des gens comme toi et dijaya( ca m'étonne pas vue le morceau de mastre que cest ) qui aime ca... Que ca te plaise ou pas avec des propos comme ca ce type ne fera pas long feu, il s'y prend mal des le début... mauvais signe..celui qui critique le boss mérite rien d'autre qu'une bosse sur le front.. cest tout.. tu vas voir un peu ce quon va lui mettre dans le gueule a ton guignol après sa sortie de merde

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