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Cette erreur de Kita qui envoie Nantes en Ligue 2

FC Nantes14 avr. , 15:30
parCorentin Facy
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Incapable de marquer à Auxerre samedi soir (0-0), Nantes a peut-être laissé passer sa chance de se maintenir en Ligue 1. La faute à un mercato inexistant sur le plan offensif en janvier dernier.
Englué à la 17e place du classement, le FC Nantes est tout proche de la relégation en Ligue 2. Les Canaris avaient une chance de faire un gros coup ce week-end en revenant à deux points de l’AJ Auxerre. Mais pour cela, il fallait gagner à l’Abbé Deschamps, ce que les coéquipiers de Matthis Abline, inoffensifs, n’ont pas été capables de faire. Le 0-0 concédé en Bourgogne laisse 5 points d’écart entre les deux équipes, un gouffre au vu du calendrier très corsé qui attend Nantes dans ce sprint final. Pour le consultant Emmanuel Merceron, c’est avant tout le mercato du mois de janvier que Nantes est en train de payer au prix fort.
Cet hiver, Waldemar Kita a été actif en faisant venir plusieurs joueurs en défense et au milieu de terrain. Mais l’absence de recrue offensive a certainement condamné le club à une descente en Ligue 2 selon le spécialiste de l’émission Nantes Foot.
« Le manque d’efficacité offensive, c’est psychologique… Il y a des joueurs comme Matthis Abline, Francis Coquelin, ce sont des joueurs techniquement au-dessus du lot. Ils sont capables d’amener du danger. Mais outre la psychologie, il y aussi un problème de niveau de joueurs. Cet hiver, Nantes a décidé de ne pas prendre de joueur offensif. Ni sur les côtés, ni dans l’axe.

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« On le paie aujourd’hui ! Il n’y a personne qui est capable de marquer un but. Mostafa Mohamed quand il entre il fait n’importe quoi dans ses courses, dans ses frappes. Le mec n’est plus du tout là dans sa tête. Ganago est à son niveau, Tabibou est jeune… On manque de joueurs capables d’emmener du danger offensif dans cette équipe » a analysé Emmanuel Merceron, dépité par le niveau des attaquants du FC Nantes et qui regrette l’absence de recrue offensive en janvier dernier. Un pari risqué qui s’avère perdant pour Waldemar Kita, lequel pourrait bien s’en mordre les doigts fin mai en cas de relégation en Ligue 2, laquelle est à présent de plus en plus probable.
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OL : Fofana et Nuamah jugés invendables, Lyon s’inquiète

2014 : Chelsea, 2017 : Barça, 2019 : Manchester United. Et encore... je ne parle pas de la désillusion à Madrid en 2022 lorsque le PSG avait remporté le match allez à Paris par 1 à 0 (but de Mbappé). ^^

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L'OL devrait passer ce match sans trop de problèmes👍

OL : Fofana et Nuamah jugés invendables, Lyon s’inquiète

De quoi tu parles ? La seule remontada c est celle face au Barça ... Et puis culotté de l ouvrir quand tu as une defaite 5/4 alors que ton equipe menait de 4 buts à 10 min de la fin pour au final en prendre 5 dont 2 lors des deux dernières minutes du match face a United !!!

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Peu importe l'arbitre du match... de toute façon... tous les arbitres se chient dessus lorsqu'ils arbitrent le QSG. Nasser à toujours un geste sympathique envers les hommes en noir. ^^

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

Tu aurais pu mettre des guillemets pour ce texte. ^^ Un texte que tu devrais revoir d'ailleurs. Qui en est l'auteur que je me marre ? ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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