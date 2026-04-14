Cette erreur de Kita qui envoie Nantes en Ligue 2

Incapable de marquer à Auxerre samedi soir (0-0), Nantes a peut-être laissé passer sa chance de se maintenir en Ligue 1. La faute à un mercato inexistant sur le plan offensif en janvier dernier.

Englué à la 17e place du classement, le FC Nantes est tout proche de la relégation en Ligue 2 . Les Canaris avaient une chance de faire un gros coup ce week-end en revenant à deux points de l’AJ Auxerre. Mais pour cela, il fallait gagner à l’Abbé Deschamps, ce que les coéquipiers de Matthis Abline, inoffensifs, n’ont pas été capables de faire. Le 0-0 concédé en Bourgogne laisse 5 points d’écart entre les deux équipes, un gouffre au vu du calendrier très corsé qui attend Nantes dans ce sprint final. Pour le consultant Emmanuel Merceron, c’est avant tout le mercato du mois de janvier que Nantes est en train de payer au prix fort.

Cet hiver, Waldemar Kita a été actif en faisant venir plusieurs joueurs en défense et au milieu de terrain. Mais l’absence de recrue offensive a certainement condamné le club à une descente en Ligue 2 selon le spécialiste de l’émission Nantes Foot.

« Le manque d’efficacité offensive, c’est psychologique… Il y a des joueurs comme Matthis Abline, Francis Coquelin, ce sont des joueurs techniquement au-dessus du lot. Ils sont capables d’amener du danger. Mais outre la psychologie, il y aussi un problème de niveau de joueurs. Cet hiver, Nantes a décidé de ne pas prendre de joueur offensif. Ni sur les côtés, ni dans l’axe.

« On le paie aujourd’hui ! Il n’y a personne qui est capable de marquer un but. Mostafa Mohamed quand il entre il fait n’importe quoi dans ses courses, dans ses frappes. Le mec n’est plus du tout là dans sa tête. Ganago est à son niveau, Tabibou est jeune… On manque de joueurs capables d’emmener du danger offensif dans cette équipe » a analysé Emmanuel Merceron, dépité par le niveau des attaquants du FC Nantes et qui regrette l’absence de recrue offensive en janvier dernier. Un pari risqué qui s’avère perdant pour Waldemar Kita, lequel pourrait bien s’en mordre les doigts fin mai en cas de relégation en Ligue 2, laquelle est à présent de plus en plus probable.