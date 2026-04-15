55 ME pour descendre en Ligue 2, le fiasco de Nantes

À cinq journées de la fin du championnat, le FC Nantes ne se fait que peu d’illusions sur son avenir dans l’élite du football français. Les Canaris pointent à la 17e place du championnat avec cinq longueurs de retard sur l’AJ Auxerre, barragiste.

L’exercice 2025-2026 s’est rapidement transformé en une lente agonie pour le FC Nantes. Avec quatre petites victoires cette saison, les Canaris semblent condamnés à une descente en Ligue 2. Le huit fois champion de France a certes une journée de retard sur ses concurrents, mais le gap entre la formation de Vahid Halilhodžić et les autres écuries est important. Au classement, le club de Loire-Atlantique compte cinq longueurs de retard sur l’AJA, et neuf sur l’OGC Nice, premier non relégable.

Nantes, déjà condamné ?

Nice et Nantes sont deux clubs qui ont deux budgets largement suffisants pour se maintenir. Celui de Nantes est de 55 millions d’euros, c’est le 12ᵉ de Ligue 1. On est sur deux projets qui se voulaient ambitieux l’été dernier avec un retour au jeu incarné à Nantes par Luis Castro. Le club devait se rapprocher de son académie en faisant jouer les jeunes. Tout a été jeté à la poubelle… » explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre sur la fin de saison des Canaris. Dans l’After sur RMC, Florian Gautreau a dressé un premier bilan de la saison du FC Nantes. Pour le journaliste, le coupable de ce fiasco est tout trouvé : «» explique-t-il dans un premier temps avant de poursuivre sur la fin de saison des Canaris.

« Vu leur calendrier, Nantes va descendre et Nice va souffrir […] Tu as une histoire et des moyens, mais tu as été incapable de mettre en place une gouvernance digne de ce nom. Ils vont être les fossoyeurs de clubs emblématiques de notre Ligue 1. » Le FC Nantes a encore six matchs pour faire l’exploit. Le huit fois champion de France reçoit Brest ce week-end avant un polyptyque, PSG, Rennes, Marseille et Lens avant de terminer par Toulouse.