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Waldemar Kita

Nantes : 12 joueurs font leurs valises, la révolution commence

FC Nantes02 juin , 11:40
parHadrien Rivayrand
2
Le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Et forcément, un vaste remaniement de l'effectif des Canaris est attendu cet été lors du mercato.
À Nantes, la crise est plus profonde que jamais. Le club jouera en Ligue 2 la saison prochaine avec la ferme intention de remonter le plus rapidement possible dans l'élite du football français. Mais au vu de la situation actuelle, la tâche s'annonce particulièrement compliquée.
Les supporters et observateurs du FC Nantes s'attendent à des changements majeurs lors du mercato. Comme souvent après une relégation, de nombreux départs sont à prévoir. Et ils pourraient être particulièrement nombreux selon les informations de Tribune Nantaise.

Le FC Nantes n'a plus le choix 

Ces dernières heures, le média nantais a en effet révélé que pas moins de douze départs étaient attendus cet été. Sont concernés : Anthony Lopes, Patrik Carlgren, Fabio Machado, Nicolas Cozza, Uros Radakovic, Abakar Sylla, Matthieu Acapandié, Rémy Cabella, Francis Coquelin, Mohamed Kaba, Youssef El-Arabi et Amady Camara.
Le club devra également gérer le retour de plusieurs joueurs prêtés, parmi lesquels Alban Lafont, Jean-Kévin Duverne, Malang Gomes, Lamine Diack et Yassine Benhattab.

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Difficile, dans ces conditions, de connaître les contours de l'effectif nantais pour la saison prochaine. La situation sportive demeure particulièrement floue. Pour le moment, le FC Nantes n'a toujours pas trouvé son nouvel entraîneur. Et pour ne rien arranger, la situation financière du club reste préoccupante.
Comme souvent ces dernières années, les amoureux du club canari devront faire preuve de patience avant d'y voir plus clair sur la direction que prendra leur équipe. Waldemar Kita est plus que jamais sous pression alors que le FC Nantes traverse l'une des périodes les plus délicates de son histoire récente.
Dans un championnat de Ligue 2 particulièrement relevé, et qui s'annonce encore plus compétitif la saison prochaine, il est difficile d'imaginer aujourd'hui un retour prochain des Canaris dans l'élite du football français.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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