Mercato : Nantes tente un gros coup pour se sauver

FC Nantes15 déc. , 13:40
parCorentin Facy
Six mois seulement après avoir quitté librement le LOSC pour signer à l’Olympiakos, Rémy Cabella pourrait faire son retour en Ligue 1. Le natif d’Ajaccio est sur les tablettes du FC Nantes.
Dix-septième de Ligue 1 à l’issue de cette année civile 2025, le FC Nantes va cruellement avoir besoin de se renforcer lors du prochain mercato. C’est une question de survie pour Waldemar Kita, s’il ne veut pas voir son équipe descendre en Ligue 2 à la fin de la saison. Les Canaris n’ont que 11 points et n’ont gagné que deux matchs en championnat sur les 16 disputés en 2025-2026. Un terrible bilan qui a d’ailleurs coûté sa place à Luis Castro, lequel a été remplacé par Ahmed Kantari.
Des renforts sont nécessaires dans toutes les lignes et selon les informations du journal Ouest France, la priorité est donnée à des joueurs qui disposent déjà d’une solide expérience de la Ligue 1. Nantes veut en effet recruter des éléments qui n’auront pas les pieds qui tremblent au moment de sauver le club d’une éventuelle relégation. Dans cette optique, un nom a émergé ces derniers jours selon le quotidien régional, celui de Rémy Cabella. L’ancien milieu offensif de l’OM, de Montpellier et plus récemment de Lille s’est engagé en faveur de l’Olympiakos l’été dernier et cela jusqu’en juin 2027. En Grèce, il n’a cependant joué que sept matchs et il n’a même pas été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions.

C’est la raison pour laquelle un départ est envisageable. Une aubaine pour Nantes, qui a pris des renseignements et qui a commencé à explorer cette piste en profondeur. Celui qui compte 330 matchs en Ligue 1 pourrait être libéré de son contrat par l’Olympiakos, une belle affaire pour Nantes qui espère par conséquent le récupérer gratuitement. Rémy Cabella, favorable à l’idée de revenir en France, a déjà donné son accord aux dirigeants du FC Nantes pour rejoindre le projet des Canaris. Des détails sont encore à régler entre les deux clubs mais le clan Kita pourrait déjà tenir sa première recrue de l’hiver avec Rémy Cabella. Un renfort important que personne n’avait vu venir du côté de la Beaujoire.
