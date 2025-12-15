ICONSPORT_258213_0204
Endrick

L'OL dément fermement pour Endrick

OL15 déc. , 14:00
parClaude Dautel
1
La presse espagnole a annoncé que le 26 décembre prochain, Endrick serait à l'entraînement avec l'OL. Une version que le club a démentie, et pour une raison très simple.
Journaliste pour El Chiringuito, Marcos Benito a révélé que selon ses sources au Real Madrid, Endrick était attendu à l'Olympique Lyonnais dès le lendemain du jour de Noël. Dès le 26 décembre, le Brésilien allait rencontrer ses nouveaux coéquipiers et participer à sa première session de travail sous les ordres de Paulo Fonseca. Notre confrère espagnol précisait ensuite que la présentation de l'avant-centre brésilien aurait lieu le 1ᵉʳ janvier. Mais, du côté de l'OL, on n'a absolument pas le même calendrier en tête concernant la possible signature d'Endrick, et on l'a rapidement fait savoir.

L'OL reprend l'entrainement le 29 janvier

Répondant à Arnaud Clément, journaliste du Progrès, le service communication de l'Olympique Lyonnais a fait savoir que ce timing était impossible. En effet, après une courte pause accordée aux joueurs, l'entraînement ne reprendra officiellement que le 29 décembre pour Paulo Fonseca et son effectif. Exit donc la possibilité de voir Endrick trois jours avant, même si une officialisation est toujours envisageable dès le jour de l'ouverture du mercato.
Il est vrai que cette date du 26 décembre semblait étrange, dans la mesure où l'avant-centre brésilien ne peut pas signer son contrat de prêt avec l'OL avant le 1ᵉʳ janvier. Le jour de l'an étant la date d'ouverture officielle du mercato d'hiver en Europe. Et on voit mal le Real Madrid laisser un de ses joueurs partir s'entraîner dans un autre club, avec le risque d'une blessure à l'entraînement. Les supporters lyonnais peuvent donc rester au chaud le 26 décembre. Si Endrick signe à Lyon, ce qui est cette fois très probable, il n'arrivera pas avant l'ouverture du marché des transferts. 
1
Derniers commentaires

L'OL dément fermement pour Endrick

29 janvier ou 29 décembre😂

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Je ne suis pas Marseillais, mais la constatation est assez flagrante qui conteste systématiquement les lqt hs de l'OM ? Les Parisiens et Lyonnais, du moins certains, et toujours les mêmes, vous devez avoir un sérieux souci🤷 il n'y a pas les mêmes remontées, lorsque l'inverse est avérée. Bref, chaque Week-end, il y a des problèmes d'arbitrage, que ce d out en France ou en Espagne, c'est impressionnant.

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Sale crevure de rico de merde c'est toi la connasse

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

pique pique les nieuxnieux

OM-Monaco : But refusé, Marseille applaudit Letexier

Mais surement, il n'y a que Gilbert Montagné et les pleureuses du PSG et de l'OL qui n'ont pas vu ca !

