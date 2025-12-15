L'OL dément fermement pour Endrick

29 janvier ou 29 décembre😂
Je ne suis pas Marseillais, mais la constatation est assez flagrante qui conteste systématiquement les lqt hs de l'OM ? Les Parisiens et Lyonnais, du moins certains, et toujours les mêmes, vous devez avoir un sérieux souci🤷 il n'y a pas les mêmes remontées, lorsque l'inverse est avérée. Bref, chaque Week-end, il y a des problèmes d'arbitrage, que ce d out en France ou en Espagne, c'est impressionnant.
Sale crevure de rico de merde c'est toi la connasse
pique pique les nieuxnieux
Mais surement, il n'y a que Gilbert Montagné et les pleureuses du PSG et de l'OL qui n'ont pas vu ca !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Sachant que l'OL ne reprendra l'entrainement que le 29 décembre... Belle info
« Endrick pourrait effectuer son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers le 26 décembre prochain. La présentation d'Endrick ainsi que les modalités de son contrat seront présentés le premier janvier » rmcsport.bfmtv.com/football/clubs…