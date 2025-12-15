ICONSPORT_260410_0076
Waldemar Kita - FC Nantes

Nantes : Kita reçoit l'étonnant soutien d'une légende

FC Nantes15 déc. , 11:20
parClaude Dautel
4
Le FC Nantes passera les fêtes de fin d'année en position de relégable après sa déroute à Angers. De quoi focaliser les attaques contre Waldemar Kita. Mais, ce dernier reçoit un étonnant soutien.
C'est à la 17e place du classement de Ligue 1 que les Canaris vont finir l'année 2025 et c'est la soupe à la grimace qui va remplacer le foie gras et le Champagne du côté de la Beaujoire. Luis Castro ayant déjà été limogé, Waldemar Kita sait qu'il a utilisé son joker préféré, mais le propriétaire du FC Nantes sait aussi que sans un mercato de janvier réussi, la relégation est peut-être au bout du chemin. Au moment où les supporters et les suiveurs nantais sont au bord de la crise de nerfs, la famille Kita compte ses amis.
S'il n'en fait pas partie, c'est le moins que l'on puisse dire, Mickaël Landreau estime tout de même que le FC Nantes peut compter sur un propriétaire qui n'a jamais laissé tomber le club financièrement, mais qui manque singulièrement d'ambition. Sur Canal+, l'ancien gardien de but nantais, qui a participé à un projet de reprise du club, a tout de même tenu à saluer ce courage financier de Waldemar Kita. Depuis 2007, et son rachat des Canaris, l'homme d'affaires a toujours remis de l'argent de sa poche.

Landreau admet que Kita n'abandonne pas Nantes

Sur le plateau du Canal Football Club, Mickaël Landreau a évoqué le départ de Luis Castro, et s'est confié sur l'avenir du FC Nantes, son club de coeur. « C’est dommage car je pense que Luis Castro est un entraîneur qui a beaucoup de qualités. Et il pouvait sortir des jeunes, ce qu’il a essayé de faire. Mais le mercato de cet été a été très complexe avec beaucoup de départs, lesquels n’ont pas été remplacés par comme il le fallait à mon sens. Mais oui c’est un entraîneur qui a des qualités. C’est dur, car il y a une image qui est liée à Nantes. C’est lié à la formation, au style de jeu. Il y a une volonté de continuer, mais ce n’est plus possible. La famille Kita ne souhaite plus ça, il n’y a pas de projet en lien avec le jeu et la formation. Il faut le dire, Waldemar Kita met l’argent et il assume tout le temps depuis qu’il est là. Mais, il fait des équipes pour essayer de se maintenir », a reconnu l'ancien gardien de but nantais.
4
Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Mais persuades toi de ce que tu veux, c'est dans ça que tu te sembles te complaire et après tout c'est ton droit. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait pas d'arguments nécessaires en plus dans mes propos. Mon point n'était pas d'expliquer pourquoi il y a ces raisonnements, mon point était de dire qu'ils existent et qu'ils se comprennent comme se comprennent ceux à l'opposé de l'échiquier car ils peuvent avoir un vécu différent qui explique cela. C'est aussi simple que de dire que la vérité d'un mec du Larzac n'est pas celle d'un mec de Syrie ou de Chine. Et je n'ai jamais cherché te convaincre, ce dont je me fiche un peu je l'avoue. Maintenant si ton propos a pour but de dire qu'on est tous égaux quelques soit la couleur, la langue, la religion, etc. je suis désolé mais on est dans l'enfonçage de portes ouvertes...

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Ton doigt mouillé se trompe.

PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique

Bertrand Latour, le summum de l'incompétence bavarde. Sur Canal, il est invisible et a perdu toute crédibilité à critiquer pour faire le buzz. Son employeur devrait penser à faire tourner, il sera plus à l'aise en tribune. Voire devant sa TV...

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Pour quelqu'un qui se targue de se mettre à la place de l'autre et d'être compréhensif, tu montres que tu es plus à l'aise avec les visions simplistes qu'un avis argumenté. En même temps tu ne vois même pas les arguments puisque tu n'en as pas toi même... Comme tu ne vois pas que la phrase que je te cites et que tu esquives sans cesse est à l'opposé de "Moi je suis l'aise avec le PSG et l'EDF cosmopolite. " Comme toi je trouve rigolo comme tu aimes tordre toutes les choses pour leurs donner la forme que tu veux voir... Enfin tu ne comprends même pas des phrases simples, comme "Enfin, ne considérant pas détenir la vérité j'aime toujours que l'on me donne des arguments pour remettre en cause mon point de vue.", et tu en déduit que je veux avoir raison alors que je veux que tu m'explique ton incohérence et si elle n'existe pas je te demande de m'expliquer en quoi les deux phrases que tu dis ne se contredisent pas. Je veux bien changer d'avis, mais explique le plutôt que de faire des jugements et de me prêter des jugements que je n'ai pas.

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Pas plus que lyon ou le qsg.

