Nantes : Kita reçoit l'étonnant soutien d'une légende

Le FC Nantes passera les fêtes de fin d'année en position de relégable après sa déroute à Angers. De quoi focaliser les attaques contre Waldemar Kita. Mais, ce dernier reçoit un étonnant soutien.

C'est à la 17e place du classement de Ligue 1 que les Canaris vont finir l'année 2025 et c'est la soupe à la grimace qui va remplacer le foie gras et le Champagne du côté de la Beaujoire. Luis Castro ayant déjà été limogé, Waldemar Kita sait qu'il a utilisé son joker préféré, mais le propriétaire du FC Nantes sait aussi que sans un mercato de janvier réussi, la relégation est peut-être au bout du chemin. Au moment où les supporters et les suiveurs nantais sont au bord de la crise de nerfs, la famille Kita compte ses amis.

S'il n'en fait pas partie, c'est le moins que l'on puisse dire, Mickaël Landreau estime tout de même que le FC Nantes peut compter sur un propriétaire qui n'a jamais laissé tomber le club financièrement, mais qui manque singulièrement d'ambition. Sur Canal+, l'ancien gardien de but nantais, qui a participé à un projet de reprise du club, a tout de même tenu à saluer ce courage financier de Waldemar Kita. Depuis 2007, et son rachat des Canaris, l'homme d'affaires a toujours remis de l'argent de sa poche.

Landreau admet que Kita n'abandonne pas Nantes

Sur le plateau du Canal Football Club, Mickaël Landreau a évoqué le départ de Luis Castro, et s'est confié sur l'avenir du FC Nantes, son club de coeur. « C’est dommage car je pense que Luis Castro est un entraîneur qui a beaucoup de qualités. Et il pouvait sortir des jeunes, ce qu’il a essayé de faire. Mais le mercato de cet été a été très complexe avec beaucoup de départs, lesquels n’ont pas été remplacés par comme il le fallait à mon sens. Mais oui c’est un entraîneur qui a des qualités. C’est dur, car il y a une image qui est liée à Nantes. C’est lié à la formation, au style de jeu. Il y a une volonté de continuer, mais ce n’est plus possible. La famille Kita ne souhaite plus ça, il n’y a pas de projet en lien avec le jeu et la formation. Il faut le dire, Waldemar Kita met l’argent et il assume tout le temps depuis qu’il est là. Mais, il fait des équipes pour essayer de se maintenir », a reconnu l'ancien gardien de but nantais.