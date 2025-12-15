Lyon va finir son année 2025 en tête du classement d'Europa League et à la cinquième place en Ligue 1. Une sacrée performance pour une équipe qui a vécu un vrai traumatisme l'été dernier.

Alors que le 1ᵉʳ juillet encore, on ignorait si l'Olympique Lyonnais jouerait en Ligue 1 cette saison, il faut admettre que le club repris par Michele Kang a régalé ses supporters pendant cette première moitié de saison. Alors oui tout n'a pas été parfait, notamment sur le plan offensif où le recrutement de Martin Satriano ressemble à du panic buy. Mais, au moment où l'OL s'apprête à faire signer Endrick , les résultats de l'équipe de Paulo Fonseca sont bons. Que ce soit sur la scène européenne, où Lyon domine le classement, ou en Ligue 1, Corentin Tolisso et ses coéquipiers donnent tout ce qu'ils peuvent pour faire briller l'OL. Sofiane Zouaoui, patron éditorial du Winamax FC, avoue qu'il est séduit par cette équipe qui ne se ménage jamais.

L'OL s'est dépouillé, stop les critiques

Sur les réseaux sociaux, le journaliste, qui est aussi supporter de l'Olympique Lyonnais, confie son enthousiasme face à l'engagement total des joueurs rhodaniens. «Tolisso et Morton (à échelles différentes) sont complètement carbonisés, ce qui résume bien ce que cette équipe est allée chercher avec ses limites. Un top 4 à portée et une Europa sérieuse, c’est optimisé au maximum pour moi, à mi-parcours. T’as fait une demi-saison avec Satriano en 9, est-ce qu’on s’en rend compte ? Il y a 16 équipes de L1 avec un meilleur profil. Aujourd’hui, Carvalho (pas un joueur pro) et Ghezzal (plus un joueur pro) en sorties de banc. Si t’es humble, faut se contenter de ce qui a été fait », fait remarquer Sofiane Zouaooui.

Le prochain mercato hivernal ne permettra pas aux dirigeants lyonnais de faire des folies. Mais, la possibilité de recruter un joueur par ligne va offrir à Paul Fonseca des choix supplémentaires au moment de composer ses équipes. Car au rythme actuel, tout pourrait devenir plus compliqué si l'OL ne se renforce pas durant un mois de janvier 2026 qui s'annonce déjà très chargé.