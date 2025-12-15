Antoine Griezmann à l'OM, c'est décidé

Un départ de l’Atlético de Madrid en fin de saison est possible pour Antoine Griezmann, dont le nom est parfois évoqué à l’OM. Un transfert de l’international français à Marseille n’est toutefois pas à l’ordre du jour.

Auteur de 6 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Antoine Griezmann vit peut-être ses derniers instants à l’Atlético de Madrid. L’attaquant français de 34 ans est sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2027, mais son faible temps de jeu pourrait le convaincre d’aller voir ailleurs en juin prochain. Ces derniers mois, le nom de l’ancien maestro de l’équipe de France a été soufflé du côté de l’Olympique de Marseille . Et cela sans que l’on sache pour autant si Medhi Benatia et Pablo Longoria ont identifié Antoine Griezmann comme une véritable cible lors du mercato hivernal.

La réponse nous est apportée par le site Fichajes, qui a révélé les trois clubs qui courtisent le joueur de l’Atlético de Madrid. L’OM ne fait pas partie de la liste. ce sont essentiellement des clubs exotiques qui évoluent en dehors de l’Europe qui sont pour l’instant intéressés par le talentueux gaucher des Colchoneros En effet, Al-Ahli (Arabie Saoudite), Charlotte (Etats-Unis) et Al-Wahda (Emirats Arabes Unis) sont les trois clubs qui ont manifesté un réel intérêt pour Antoine Griezmann lors des dernières semaines. Pour l’heure, le Français n’a toutefois pris aucune décision quant à son avenir.

L'OM ne courtise pas Antoine Griezmann

Et pour cause, le média précise que Griezmann n’est « pas pressé » d’acter de manière définitive le choix de son futur club et qu’il souhaite être certain de ne pas nuire à l’Atlético de Madrid. Autrement dit, le joueur né à Mâcon fera le choix de quitter les Colchoneros uniquement s’il est poussé dehors par Diego Simeone. Si tel était le cas, on ignore vers quelle destination se dirigerait Antoine Griezmann. Même si on peut légitimement penser que les Etats-Unis ont la préférence du joueur, très proche de la culture américaine et qui part régulièrement aux USA sur son temps libre. La question est de savoir si financièrement, Charlotte sera en mesure de s’aligner sur les offres du Golfe.