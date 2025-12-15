ICONSPORT_279824_0105

Antoine Griezmann à l'OM, c'est décidé

OM15 déc. , 13:00
parCorentin Facy
0
Un départ de l’Atlético de Madrid en fin de saison est possible pour Antoine Griezmann, dont le nom est parfois évoqué à l’OM. Un transfert de l’international français à Marseille n’est toutefois pas à l’ordre du jour.
Auteur de 6 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Antoine Griezmann vit peut-être ses derniers instants à l’Atlético de Madrid. L’attaquant français de 34 ans est sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2027, mais son faible temps de jeu pourrait le convaincre d’aller voir ailleurs en juin prochain. Ces derniers mois, le nom de l’ancien maestro de l’équipe de France a été soufflé du côté de l’Olympique de Marseille. Et cela sans que l’on sache pour autant si Medhi Benatia et Pablo Longoria ont identifié Antoine Griezmann comme une véritable cible lors du mercato hivernal.
La réponse nous est apportée par le site Fichajes, qui a révélé les trois clubs qui courtisent le joueur de l’Atlético de Madrid. L’OM ne fait pas partie de la liste. ce sont essentiellement des clubs exotiques qui évoluent en dehors de l’Europe qui sont pour l’instant intéressés par le talentueux gaucher des Colchoneros En effet, Al-Ahli (Arabie Saoudite), Charlotte (Etats-Unis) et Al-Wahda (Emirats Arabes Unis) sont les trois clubs qui ont manifesté un réel intérêt pour Antoine Griezmann lors des dernières semaines. Pour l’heure, le Français n’a toutefois pris aucune décision quant à son avenir.

L'OM ne courtise pas Antoine Griezmann

Et pour cause, le média précise que Griezmann n’est « pas pressé » d’acter de manière définitive le choix de son futur club et qu’il souhaite être certain de ne pas nuire à l’Atlético de Madrid. Autrement dit, le joueur né à Mâcon fera le choix de quitter les Colchoneros uniquement s’il est poussé dehors par Diego Simeone. Si tel était le cas, on ignore vers quelle destination se dirigerait Antoine Griezmann. Même si on peut légitimement penser que les Etats-Unis ont la préférence du joueur, très proche de la culture américaine et qui part régulièrement aux USA sur son temps libre. La question est de savoir si financièrement, Charlotte sera en mesure de s’aligner sur les offres du Golfe.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279926_0155
OL

La faiblesse de l'OL sidère Pierre Ménès

ICONSPORT_278337_0079
OL

« Tolisso et Morton sont carbonisés » : L’OL a fait des miracles

ICONSPORT_277372_0214
OM

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Fil Info

15 déc. , 13:20
La faiblesse de l'OL sidère Pierre Ménès
15 déc. , 12:40
« Tolisso et Morton sont carbonisés » : L’OL a fait des miracles
15 déc. , 12:20
« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse
15 déc. , 12:00
Barcola refuse de prolonger, le PSG s'inquiète
15 déc. , 11:40
Horneland sauvé, l'ASSE menace ses joueurs
15 déc. , 11:20
Nantes : Kita reçoit l'étonnant soutien d'une légende
15 déc. , 11:00
Esp : Arbitrage anti-Vinicius en Liga, le Real s'énerve
15 déc. , 10:40
TV : PSG-Inter programme numéro 1 des audiences 2025 devant un étonnant match

Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Mais persuades toi de ce que tu veux, c'est dans ça que tu te sembles te complaire et après tout c'est ton droit. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait pas d'arguments nécessaires en plus dans mes propos. Mon point n'était pas d'expliquer pourquoi il y a ces raisonnements, mon point était de dire qu'ils existent et qu'ils se comprennent comme se comprennent ceux à l'opposé de l'échiquier car ils peuvent avoir un vécu différent qui explique cela. C'est aussi simple que de dire que la vérité d'un mec du Larzac n'est pas celle d'un mec de Syrie ou de Chine. Et je n'ai jamais cherché te convaincre, ce dont je me fiche un peu je l'avoue. Maintenant si ton propos a pour but de dire qu'on est tous égaux quelques soit la couleur, la langue, la religion, etc. je suis désolé mais on est dans l'enfonçage de portes ouvertes...

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Ton doigt mouillé se trompe.

PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique

Bertrand Latour, le summum de l'incompétence bavarde. Sur Canal, il est invisible et a perdu toute crédibilité à critiquer pour faire le buzz. Son employeur devrait penser à faire tourner, il sera plus à l'aise en tribune. Voire devant sa TV...

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Pour quelqu'un qui se targue de se mettre à la place de l'autre et d'être compréhensif, tu montres que tu es plus à l'aise avec les visions simplistes qu'un avis argumenté. En même temps tu ne vois même pas les arguments puisque tu n'en as pas toi même... Comme tu ne vois pas que la phrase que je te cites et que tu esquives sans cesse est à l'opposé de "Moi je suis l'aise avec le PSG et l'EDF cosmopolite. " Comme toi je trouve rigolo comme tu aimes tordre toutes les choses pour leurs donner la forme que tu veux voir... Enfin tu ne comprends même pas des phrases simples, comme "Enfin, ne considérant pas détenir la vérité j'aime toujours que l'on me donne des arguments pour remettre en cause mon point de vue.", et tu en déduit que je veux avoir raison alors que je veux que tu m'explique ton incohérence et si elle n'existe pas je te demande de m'expliquer en quoi les deux phrases que tu dis ne se contredisent pas. Je veux bien changer d'avis, mais explique le plutôt que de faire des jugements et de me prêter des jugements que je n'ai pas.

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Pas plus que lyon ou le qsg.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading