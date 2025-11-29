Nantes : Kita donne une dernière chance à Luis Castro

Ce dimanche soir en Ligue 1, le FC Nantes aura un déplacement périlleux à gérer sur la pelouse de l'OL. Luis Castro jouera gros dans le Rhône.

Le FC Nantes n'y arrive pas pas cette saison en Ligue 1. Luis Castro est en difficulté et pourrait bientôt partir des Canaris si les choses ne s'améliorent pas. Pour le moment, le Portugais a encore la confiance de son vestiaire. Mais jusqu'à quand ? Les pensionnaires de La Beaujoire ont plus que jamais besoin de points en championnat. Le déplacement qui approche sur la pelouse de l'OL a tout du match galère. Les Nantais devront faire preuve de caractère s'ils veulent ramener un bon résultat de Lyon. Avant cette rencontre, le FCNA veut avant tout gagner en sérénité.

Castro en danger à Nantes mais...

Ouest France annonce notamment que « Je ne suis pas inquiet, je ne me sens pas menacé. Pas du tout. Après, si le club aboutit dans sa réflexion, que le problème, c’est Luis Castro, c’est à Nantes de faire quelque chose ». Ces dernières heures,annonce notamment que Luis Castro n'est pas menacé immédiatement à Nantes , contrairement aux rumeurs qui circulaient depuis une semaine du côté de la Beaujoire. Mais sa direction veut absolument des résultats et des points pris. Cette fin d'année est importante pour toute l'institution, qui doit faire avec les moyens du bord. Le Portugais se veut de son côté rassurant :

Nantes Ligue 1 # 16 N N D D V Ligue 1 Matchs 13 V Victoire 2 M Match nul 5 D Défaite 6 Buts Marqués 12 Buts Encaissés 19 Matchs Récents Tout afficher 23 novembre 2025 à 17:15 Ligue 1 Nantes 1 — 1 Match terminé Lorient 08 novembre 2025 à 19:00 Ligue 1 Le Havre 1 — 1 Match terminé Nantes Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . M. Abline FRA • Âge 22 • Attaquant Matchs 13 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 11 . B. Guirassy GUI • Âge • Attaquant Matchs 11 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Avant la fin de l'année 2026, le FC Nantes a encore trois matchs à disputer en Ligue 1. Un face à l'OL, un face au RC Lens Lens puis un face à Angers. Il ne faudra pas se louper, alors que les Canaris sont, pour rappel, 15es de Ligue 1 avec 11 points pris en 13 rencontres disputées depuis le début de la saison. Luis Castro n'a pas encore perdu toute crédibilité auprès de ses joueurs et c'est bien le moment pour ces derniers de le montrer.