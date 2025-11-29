ICONSPORT_274317_0025
Castro Nantes

Nantes : Kita donne une dernière chance à Luis Castro

FC Nantes29 nov. , 9:20
parHadrien Rivayrand
1
Ce dimanche soir en Ligue 1, le FC Nantes aura un déplacement périlleux à gérer sur la pelouse de l'OL. Luis Castro jouera gros dans le Rhône.
Le FC Nantes n'y arrive pas pas cette saison en Ligue 1. Luis Castro est en difficulté et pourrait bientôt partir des Canaris si les choses ne s'améliorent pas. Pour le moment, le Portugais a encore la confiance de son vestiaire. Mais jusqu'à quand ? Les pensionnaires de La Beaujoire ont plus que jamais besoin de points en championnat. Le déplacement qui approche sur la pelouse de l'OL a tout du match galère. Les Nantais devront faire preuve de caractère s'ils veulent ramener un bon résultat de Lyon. Avant cette rencontre, le FCNA veut avant tout gagner en sérénité.

Castro en danger à Nantes mais... 

Ces dernières heures, Ouest France annonce notamment que Luis Castro n'est pas menacé immédiatement à Nantes, contrairement aux rumeurs qui circulaient depuis une semaine du côté de la Beaujoire. Mais sa direction veut absolument des résultats et des points pris. Cette fin d'année est importante pour toute l'institution, qui doit faire avec les moyens du bord. Le Portugais se veut de son côté rassurant : « Je ne suis pas inquiet, je ne me sens pas menacé. Pas du tout. Après, si le club aboutit dans sa réflexion, que le problème, c’est Luis Castro, c’est à Nantes de faire quelque chose »
Nantes

Nantes

Ligue 1 #16
N
N
D
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs13
V
Victoire2
M
Match nul5
D
Défaite6
Buts Marqués12
Buts Encaissés19

Matchs Récents

Tout afficher
23 novembre 2025 à 17:15
Ligue 1
NantesNantes
1
1
Match terminé
LorientLorient
08 novembre 2025 à 19:00
Ligue 1
Le HavreLe Havre
1
1
Match terminé
NantesNantes

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Abline
10.

M. Abline

FRAFRA Âge 22 Attaquant
Matchs13
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
B. Guirassy
11.

B. Guirassy

GUIGUI Âge Attaquant
Matchs11
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Avant la fin de l'année 2026, le FC Nantes a encore trois matchs à disputer en Ligue 1. Un face à l'OL, un face au RC Lens Lens puis un face à Angers. Il ne faudra pas se louper, alors que les Canaris sont, pour rappel, 15es de Ligue 1 avec 11 points pris en 13 rencontres disputées depuis le début de la saison. Luis Castro n'a pas encore perdu toute crédibilité auprès de ses joueurs et c'est bien le moment pour ces derniers de le montrer.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271288_0188
OGC Nice

Nice et Franck Haise, la guerre a commencé

ICONSPORT_272957_0042
PSG

Le PSG débloque 25ME pour aider Achraf Hakimi

ICONSPORT_276729_0089
OM

OM : Un prodige algérien arrive et va tout casser

Fil Info

9:00
Nice et Franck Haise, la guerre a commencé
8:40
Le PSG débloque 25ME pour aider Achraf Hakimi
8:20
OM : Un prodige algérien arrive et va tout casser
8:00
L'OL en danger de mort ? Hugo Guillemet a la réponse
7:05
TV : Monaco - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
7:00
TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:30
Paris FC : Kevin Trapp l’a trahi, il est dégoûté
23:00
OL : Morton niveau D2, l’Angleterre ne le reconnaît pas

Derniers commentaires

Nantes : Kita donne une dernière chance à Luis Castro

… et pourrait bientôt partir des Canaris … Sans dec Foutre01, l’IA devrait pouvoir faire mieux…😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL en danger de mort ? Hugo Guillemet a la réponse

… Sur X, notre confrère estime … Ah, Daubetel de Foutre01, Tu nous fera toujours rire avec tes hypothèses improbables… 😆🇵🇹🇫🇷🇧🇷🇺🇦

L'OL en danger de mort ? Hugo Guillemet a la réponse

112 , faut appeler le 112… 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Paris FC : Kevin Trapp l’a trahi, il est dégoûté

Malgré le niveau moyen-haut de Trappnigaud, il est au dessus de l’autre qui fait régulièrement des Cheval … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Klopp, Luis Enrique, Liverpool a un plan monstrueux

Luis Enriqué ne bougera pas de Paris.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Strasbourg
221371524177
7
O. Lyonnais
211363418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading