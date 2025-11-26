ICONSPORT_276055_0092

Nantes : Luis Castro viré, Waldemar Kita est à bout

FC Nantes26 nov. , 18:00
parCorentin Facy
0
15e de Ligue 1, le FC Nantes réalise un début de saison cauchemardesque avec seulement deux victoires au compteur. Une situation intenable pour Luis Castro, de plus en plus fortement menacé par Waldemar Kita.
Le début de saison du FC Nantes n’est clairement pas à la hauteur des attentes. Certes, les Canaris ont beaucoup vendu cet été et ils ont entamé un nouveau cycle avec l’arrivée de Luis Castro au poste d’entraîneur. Le clan Kita a mis un point d’honneur à ne pas répéter les erreurs du passé, avec une volonté assumée de laisser du temps à l’ex-entraîneur de Dunkerque. Problème, ni les résultats ni la manière de jouer ne donnent pour l’instant satisfaction après trois mois de compétition. Nantes reste sur deux défaites et deux matchs nuls et n’a plus gagné depuis une victoire au Paris FC il y a un mois.
De quoi fragiliser Luis Castro comme le confirme David Phelippeau, lequel a fait savoir dans le Podcast Nantes que l’entraîneur nantais n’était plus soutenu par tout le monde au sein du board. « En ce qui concerne Luis Castro, le match de Lorient a vraiment inquiété toute la direction du FC Nantes. Waldemar Kita est convaincu qu’il faut changer depuis longtemps » explique le spécialiste des Canaris avant de conclure. « Dorénavant, Franck Kita se pose lui aussi des questions à cause du match de Lorient » a-t-il ajouté.

Autrement dit, Luis Castro a peut-être perdu son dernier soutien de poids dans la direction nantaise en la personne de Franck Kita alors que Waldemar est lui persuadé que virer l’entraîneur portugais de 45 ans est la meilleure solution pour le FC Nantes à court terme. Inutile de préciser que dans ce contexte, le déplacement à Lyon et la réception du RC Lens lors des deux prochaines journées de Ligue 1 seront cruciales pour le maintien ou non de Luis Castro au poste d’entraîneur du club de Loire-Atlantique. Deux matchs qui s’annoncent pourtant difficiles pour Nantes sur le papier face à des équipes qui jouent les places européennes et qui réalisent un très bon début de saison.
0
Derniers commentaires

L’OL sans coach contre Nantes ?

En gros t'es puni de dire la verité ... c'est fou on est completement dans l'inverse de la liberté d'expression.. c'est de la censure pur et simple

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

il faut gagner les autres matchs aussi pour finir le plus haut possible

YL : Le PSG écrase Tottenham

bravo la jeunesse

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Vu les indispos ça me semble la meilleure solution

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Compo quasi bis cohérente . Ramos sur le banc là où il est meilleur et Z-E en depannage latéral le reste classique 👍. Allez Paris !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

