Nantes : Luis Castro viré, Waldemar Kita est à bout

15e de Ligue 1, le FC Nantes réalise un début de saison cauchemardesque avec seulement deux victoires au compteur. Une situation intenable pour Luis Castro, de plus en plus fortement menacé par Waldemar Kita.

Le début de saison du FC Nantes n’est clairement pas à la hauteur des attentes. Certes, les Canaris ont beaucoup vendu cet été et ils ont entamé un nouveau cycle avec l’arrivée de Luis Castro au poste d’entraîneur. Le clan Kita a mis un point d’honneur à ne pas répéter les erreurs du passé, avec une volonté assumée de laisser du temps à l’ex-entraîneur de Dunkerque. Problème, ni les résultats ni la manière de jouer ne donnent pour l’instant satisfaction après trois mois de compétition. Nantes reste sur deux défaites et deux matchs nuls et n’a plus gagné depuis une victoire au Paris FC il y a un mois.

De quoi fragiliser Luis Castro comme le confirme David Phelippeau, lequel a fait savoir dans le Podcast Nantes que l’entraîneur nantais n’était plus soutenu par tout le monde au sein du board. « En ce qui concerne Luis Castro, le match de Lorient a vraiment inquiété toute la direction du FC Nantes. Waldemar Kita est convaincu qu’il faut changer depuis longtemps » explique le spécialiste des Canaris avant de conclure. « Dorénavant, Franck Kita se pose lui aussi des questions à cause du match de Lorient » a-t-il ajouté.

Lire aussi Nantes : Kita prend une folle décision

Autrement dit, Luis Castro a peut-être perdu son dernier soutien de poids dans la direction nantaise en la personne de Franck Kita alors que Waldemar est lui persuadé que virer l’entraîneur portugais de 45 ans est la meilleure solution pour le FC Nantes à court terme. Inutile de préciser que dans ce contexte, le déplacement à Lyon et la réception du RC Lens lors des deux prochaines journées de Ligue 1 seront cruciales pour le maintien ou non de Luis Castro au poste d’entraîneur du club de Loire-Atlantique. Deux matchs qui s’annoncent pourtant difficiles pour Nantes sur le papier face à des équipes qui jouent les places européennes et qui réalisent un très bon début de saison.