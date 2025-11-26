Nantes : Un joker arrive, c'est confirmé

Au bord de la zone rouge en Ligue 1, le FC Nantes peine à décoller avec Luis Castro. Les Canaris souffrent surtout dans le secteur offensif. Un attaquant supplémentaire revient des Etats-Unis pour corriger ce problème.

Peu de résultats et peu de jeu, tel est le résumé du début de saison nantais. L'été dernier, Waldemar Kita avait pourtant choisi Luis Castro comme nouvel entraîneur du FCN . Sur le banc de Dunkerque, le Portugais a réalisé des miracles en Ligue 2 et a enchanté les observateurs par la qualité du football produit. Un modèle qu'il a du mal à transposer du côté de Nantes. Les Canaris n'arrivent pas à emballer leurs matchs cette saison. Leurs statistiques offensives sont même catastrophiques pour le moment. Nantes est la 16e attaque de Ligue 1 avec 12 buts inscrits en 13 matchs.

Ignatius Ganago revient à Nantes

Une inefficacité criante qui oblige les dirigeants à s'activer au mercato . Heureusement pour eux, ils n'auront pas à dépenser le moindre centime pour récupérer un nouvel attaquant. En effet, le prêt d'Ignatius Ganago va prendre fin le 31 décembre prochain. Le Camerounais évoluait à New England Revolution en MLS depuis janvier 2025. La franchise américaine a annoncé sur ses réseaux sociaux que le prêt de Ganago ne serait pas prolongé en 2026.

L'ancien joueur de Nice et de Lens va rejoindre Matthis Abline et Mostafa Mohamed au sein de l'attaque nantaise. Le Camerounais va t-il réveiller le secteur offensif du FCN ? Rien n'est moins sûr. Le joueur de 26 ans n'a marqué que 3 buts en 20 matchs de MLS. Surtout, il a du mal à se remettre de sa rupture des ligaments croisés du genou gauche subie en 2023. Difficile quand même de snober ce renfort qui offre une option tactique supplémentaire en attaque pour Luis Castro.