ICONSPORT_272071_0258

Le PSG n’est pas seul, ce Nantais affole le mercato

FC Nantes30 oct. , 9:20
parCorentin Facy
1
A seulement 17 ans, Tylel Tati s’est imposé comme un titulaire indiscutable au FC Nantes. Le défenseur central attise déjà de nombreuses convoitises puisque le PSG est intéressé, mais le club parisien n’est pas seul.
C’est la grosse révélation de la saison au FC Nantes. Âgé de seulement 17 ans, Tylel Tati s’impose comme le nouveau patron de la défense des Canaris. Titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Luis Castro, le défenseur central né à Champigny-sur-Marne attise déjà de nombreuses convoitises. Selon les informations de la presse espagnole, le Paris Saint-Germain, qui rêve des meilleurs jeunes de Ligue 1, a d’ores et déjà coché le nom du roc d’1m92. Mais à en croire Sky Sports en Allemagne, dont les informations sont souvent très fiables, la direction nantaise pourrait bien être attaquée de toutes parts dans ce dossier.
Effectivement, le journaliste Florian Plenteberg confirme que « de nombreux grands clubs européens le surveillent de très près » dans l’optique du prochain mercato estival. Le média confirme que Tylel Tati est considéré comme « un grand talent » du foot européen et que ses prestations ont déjà tapé dans l’oeil des plus grosses écuries. De quoi envisager un gros transfert pour Nantes et une grande carrière pour le joueur, lequel est toutefois soucieux de ne pas brûler les étapes.

Lire aussi

Nantes menace les vieuxNantes menace les vieux
Nantes : Luis Castro et Waldemar Kita, la surprise du siècleNantes : Luis Castro et Waldemar Kita, la surprise du siècle
Et pour preuve, dans les colonnes du journal L’Equipe, l’entourage de Tylel Tati a fermement démenti les rumeurs d’un départ dès le mois de janvier. Cela tombe bien, le FC Nantes n’a pas non plus l’intention de se séparer de son très prometteur défenseur central aussi vite. Les Canaris comptent sur leur pépite pour aider Luis Castro à maintenir le pensionnaire de la Beaujoire en Ligue 1 à l’issue de la saison. En juin prochain en revanche, les offres devraient pleuvoir sur le bureau de Waldemar Kita. Reste à voir quel sera le prix fixé par le patron du FC Nantes pour son jeune défenseur alors que la somme de 20 millions d’euros a déjà été évoquée.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_270251_0063
ASSE

L'ASSE négocie un étonnant transfert à 10ME

ICONSPORT_256478_0006
OL

La folle promesse de l’OL à Endrick

officiel jules kounde est lie au barca jusqu en 2030 iconsport 265351 0138 397290
Liga

Koundé fait perdre le Clasico, le Barça va le sanctionner

ICONSPORT_274264_0376
Rennes

Rennes : Seko Fofana écarté, il abuse à l’entraînement

Fil Info

11:20
L'ASSE négocie un étonnant transfert à 10ME
11:00
La folle promesse de l’OL à Endrick
10:40
Koundé fait perdre le Clasico, le Barça va le sanctionner
10:20
Rennes : Seko Fofana écarté, il abuse à l’entraînement
10:00
PSG : Barcola intransférable, Paris brise un rêve
9:40
Patrice Evra dit non à la Juventus Turin
9:00
« Une honte », un joueur de l’OL passe aux aveux
8:40
Le PSG reçoit une offre terrifiante pour Fabian Ruiz

Derniers commentaires

La folle promesse de l’OL à Endrick

Ce serait top qu'il signe pour 6 mois en prêt a l'OL. Bon pour la L1 et pour Lyon. Une bien meilleure destination pour lui que l'OM, la concurrence a l'OM serait plus forte au regard de l'effectif offensif de l'OM

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Vieux troll il se cherche pas d'excuse il confirme que Paris a été nul ...

PSG : Un sommet de nullité à Lorient, Luis Enrique furax

Quand sa gagne on se pavane mais dès k'il y'a nul ou défaite c ke des prétxts

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

@mopi Et puis, faut leur rappeler qu'on a un effectif "réduit" et ils sont quand mm à 2 pts du premier. Se sont les premiers qu'ils nous expliquent que l'on n'a pas de banc !!

PSG : Terrible nouvelle pour Désiré Doué

Bah ça sera quand Doué revient, c'est comme pour Gouiri a l'OM, leurs retour sont après la trêve donc en théorie il faudrait maintenant donc dans les 2 cas je ne sais pas si un recrutement fait sens sauf en cas de départ même si Mbaye et Ndjantou ne donnent pas entière satisfaction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading