Le PSG n’est pas seul, ce Nantais affole le mercato

A seulement 17 ans, Tylel Tati s’est imposé comme un titulaire indiscutable au FC Nantes. Le défenseur central attise déjà de nombreuses convoitises puisque le PSG est intéressé, mais le club parisien n’est pas seul.

C’est la grosse révélation de la saison au FC Nantes . Âgé de seulement 17 ans, Tylel Tati s’impose comme le nouveau patron de la défense des Canaris. Titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Luis Castro, le défenseur central né à Champigny-sur-Marne attise déjà de nombreuses convoitises. Selon les informations de la presse espagnole, le Paris Saint-Germain, qui rêve des meilleurs jeunes de Ligue 1, a d’ores et déjà coché le nom du roc d’1m92. Mais à en croire Sky Sports en Allemagne, dont les informations sont souvent très fiables, la direction nantaise pourrait bien être attaquée de toutes parts dans ce dossier.

Effectivement, le journaliste Florian Plenteberg confirme que « de nombreux grands clubs européens le surveillent de très près » dans l’optique du prochain mercato estival. Le média confirme que Tylel Tati est considéré comme « un grand talent » du foot européen et que ses prestations ont déjà tapé dans l’oeil des plus grosses écuries. De quoi envisager un gros transfert pour Nantes et une grande carrière pour le joueur, lequel est toutefois soucieux de ne pas brûler les étapes.

Et pour preuve, dans les colonnes du journal L’Equipe, l’entourage de Tylel Tati a fermement démenti les rumeurs d’un départ dès le mois de janvier. Cela tombe bien, le FC Nantes n’a pas non plus l’intention de se séparer de son très prometteur défenseur central aussi vite. Les Canaris comptent sur leur pépite pour aider Luis Castro à maintenir le pensionnaire de la Beaujoire en Ligue 1 à l’issue de la saison. En juin prochain en revanche, les offres devraient pleuvoir sur le bureau de Waldemar Kita. Reste à voir quel sera le prix fixé par le patron du FC Nantes pour son jeune défenseur alors que la somme de 20 millions d’euros a déjà été évoquée.