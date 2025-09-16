Le meilleur joueur de Nantes désigné, ça ne surprendra personne

Le FC Nantes sait que cette saison sera difficile à gérer. Les Canaris doivent faire avec les moyens du bord. Heureusement pour eux, ils peuvent compter sur les services d'Anthony Lopes.

Le FC Nantes connait un début de saison très compliqué en Ligue 1 et c'était malheureusement prévisible. Les Canaris font partie de ces équipes françaises en difficultés économiques et l'été dernier, la direction a dû faire avec les moyens à disposition. Les troupes nantaises vont donc devoir s'accrocher, avec déjà trois défaites en quatre rencontres de Ligue 1. Heureusement pour les pensionnaires de La Beaujoire, ils peuvent compter sur la présence dans leur effectif d'Anthony Lopes, gardien de très haut niveau et déjà aguerri aux moments de tensions. Et ce n'est pas Maxime Thomas qui dira le contraire.

Anthony Lopes vivement remercié au FC Nantes

Sur le plateau de Nantes Foot, le consultant a en effet indiqué concernant l'ancien portier de l'OL après son match XXL face à Nice : « C’était difficile de mettre quelqu’un d’autre. Il fait un nombre d'arrêts impressionnant. Il a été présent et a joué son rôle. Il a fini par craquer face à Nice mais c'est le plus régulier. Il est toujours présent quand il le faut. Il faut espérer qu'il ne se blesse pas. (...) Je pense que c’est le plus régulier depuis le début de la saison ».

A. Lopes Portugal • Âge 34 • Gardien Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Antony Lopes est très impliqué dans la vie du groupe au FC Nantes. Son objectif est de tout faire pour sauver les Canaris, qui auront besoin de son talent pour se maintenir en fin de saison. Samedi prochain en Ligue 1, Nantes aura une très belle occasion de rebondir dans un derby attendu face au Stade Rennais. Nul doute qu'Anthony Lopes aura encore pas mal de travail, lui qui n'en manque pas depuis sa signature dans l'ouest de la France.