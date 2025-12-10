Nantes : Kita change d’avis et vire Luis Castro !

Alors qu’il semblait parti pour terminer l’année civile sur le banc du FC Nantes, Luis Castro a subitement pris la porte. Le coach des Canaris a finalement été limogé quelques jours après la défaite à domicile contre le Racing Club de Lens (2-1).

C’est terminé pour Luis Castro. Selon nos confrères d’Ouest-France, le FC Nantes a licencié son entraîneur ce mercredi. Le Portugais paye les mauvais résultats de son équipe relégable après 15 journées de Ligue 1 . Samedi dernier, les Canaris se sont inclinés à domicile contre le Racing Club de Lens, pour leur sixième match consécutif sans victoire en championnat. Leur dernier succès remonte au 24 octobre sur le terrain du Paris FC (2-1). C’en est trop pour le président et actionnaire Waldemar Kita que l’on annonçait pourtant patient ces derniers jours.

En effet, il se murmurait que Luis Castro serait sur le banc nantais au moins jusqu’à la trêve hivernale. L’ancien coach de Dunkerque devait donc diriger le match de Ligue 1 à Angers vendredi soir, puis le déplacement à Concarneau en Coupe de France le 21 décembre. Il faut croire que le patron du FC Nantes a changé d’avis. En tout cas, Luis Castro, passé en conférence de presse ce mercredi, ne semblait pas s’attendre à la mauvaise nouvelle. Le technicien a profité de son passage devant les journalistes pour régler ses comptes avec ceux qui ont publié l’information selon laquelle il ne parlait plus à ses supérieurs.

« Je suis humain comme tout le monde, c'est normal que quand je lis tout ce qui s'écrit, je ne suis pas content, se plaignait-il. Quand vous parlez de choses qui touchent mes principes comme homme et l'éducation de mon père, ça, je ne suis pas content. Vous touchez l'homme, c'est un manque de respect. Quand vous dites que je ne parle pas avec la direction, ce n'est pas vrai, c'est aussi dans mes principes. Vous touchez l'homme et l'éducation que mon père m'a donnée et ça, vraiment, ça me fait mal. » C’étaient apparemment ses derniers mots en tant que coach des Canaris, un poste qui devrait revenir à Ahmed Kantari, ancien adjoint d'Antoine Kombouaré à Nantes la saison dernière.