Lens champion de France, une star des médias y croit

Vainqueur de Nice dimanche après-midi (2-0), Lens passera Noël en tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur le PSG. Les Sang et Or sont maintenant des candidats crédibles au titre de champion de France.

Qui aurait pu prédire un tel classement à la mi-saison du championnat de France il y a encore quelques semaines ? Contre toute attente, c’est le RC Lens qui est en tête de la Ligue 1 après 16 journées. L’équipe de Pierre Sage compte un point d’avance sur le PSG et cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Un parcours sans faute de la part des Nordistes, avec 12 victoires et seulement 3 défaites depuis le début de la saison. Les coéquipiers de Florian Thauvin sont maintenant des candidats au titre même si à Bollaert, personne n’ose croire à tel exploit.

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a tout de même évoqué cette possibilité. Si le journaliste est presque certain que Lens sera sur le podium à la fin de la saison, un éventuel titre de champion de France dépend tout de même du PSG. Pour l’éditorialiste de l’After Foot, c’est clairement le Paris Saint-Germain qui décidera si Lens peut être champion ou pas, l’équipe de Luis Enrique ayant une marge considérable en Ligue 1 selon lui.

« Ca dépend du PSG, comment sera la deuxième partie de saison de Paris… Je suis encore à considérer que dans cette Ligue 1, tout dépend du bon vouloir du PSG. Envisager que Lens reste sur le podium, c’est déjà énorme par rapport à ce que l’on attendait de cette équipe. Et je suis pas loin de poser les clés de la bagnole (sur le fait que Lens reste dans le top 3). Justement, je ne vois pas ce qui peut enrayer la mécanique lensoise, il y a ce rythme du un match par semaine qui leur va très bien. Ils peuvent perdre un match sans que ça ne cause de gros dégâts au classement » a d'abord livré le journaliste avant de poursuivre.

Lens de retour en Ligue des Champions, c'est énorme ! - Daniel Riolo sur RMC

« Si tu as Edouard qui se blesse, Thauvin qui se blesse, effectivement que ça va être un gros problème. Mais la gestion de l’effectif et des efforts est bonne avec ce calendrier alléger, ça laisse beaucoup de temps. Pour la 1ère place, le débat ne m’intéresse pas. Mais le podium c’est énorme, revoir Lens en Ligue des Champions c’est énorme » estime Daniel Riolo, pour qui un exploit de Lens dépendra ou non de l’énorme faux pas du PSG lors de la seconde partie de saison. Quoi qu’il en soit, l’équipe de Pierre Sage fait déjà un exploit colossal en s’imposant comme l’outsider n°1 de Paris à l’issue de cette première partie de saison. De quoi ravir logiquement les supporters du Racing, qui se mettent maintenant à rêver d’un authentique miracle en 2026.