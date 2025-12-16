OM : Balerdi roi de l’embrouille, De Zerbi est à bout

Capitaine de l’OM depuis un an et demi, Leonardo Balerdi est moins indiscutable ces dernières semaines. L’international argentin a reculé dans la hiérarchie aux yeux de son entraîneur Roberto De Zerbi.

Remplaçant contre Toulouse, l’Union Saint-Gilloise ou encore face à Monaco ces dernières semaines, Leonardo Balerdi n’est pourtant pas blessé. Roberto De Zerbi l’a reconnu en conférence de presse après le précieux succès face à l’ASM, son défenseur argentin est en bonne forme sur le plan physique. Promu capitaine il y a un an et demi, Leonardo Balerdi vit toutefois une période compliquée à Marseille, où Roberto De Zerbi l’a brutalement déclassé dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

Balerdi, un statut menacé à l'OM

L’entraîneur italien lui a préféré Murillo et Aguerd dans l’axe en Belgique en Ligue des Champions et face à Monaco, c’est Pavard qui était associé au Marocain tandis que Murillo jouait latéral droit. Des formules différentes dans lesquelles Balerdi n’a donc pas été inclu. Ce n’est pas un hasard selon L’Equipe, qui affirme que les relations entre l’ancien défenseur du Borussia Dortmund et l’entraîneur de l’OM sont « plus distantes depuis plusieurs semaines ».

Le quotidien national nous apprend notamment que Leonardo Balerdi a très mal vécu son passage sur le banc contre Toulouse le 29 novembre dernier, un match pour lequel Nayef Aguerd était titulaire malgré sa pubalgie et sa forme physique douteuse. Le journal précise par ailleurs que le leadership de Leonardo Balerdi est remis en cause en interne, y compris « la nervosité qu’il diffuse, en multipliant notamment les embrouilles avec les attaquants adverses ». Un comportement qui a fragilisé son statut au point d’en faire un remplaçant aux yeux de Roberto De Zerbi depuis quelques matchs.

Reçu dans le bureau de l’entraîneur italien après la défaite à Lille, le défenseur de 26 ans a bien compris qu’il n’était pas en bonne posture actuellement. Il garde toutefois confiance en ses qualités et sait que le mois de janvier peut lui permettre de se relancer. Et pour cause, Nayef Aguerd sera à la CAN et tout porte à croire que le Maroc ira loin, ce qui prolongera donc l’absence de l’ancien Rennais pendant 3 à 4 semaines. L’occasion en or de se relancer pour Leonardo Balerdi s'il veut garder ce statut de capitaine jusqu’à la fin de la saison et garder une place dans le onze malgré la forte concurrence au sein de l’effectif marseillais cette saison.