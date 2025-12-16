ICONSPORT_278179_0040 (1)

OM : Balerdi roi de l’embrouille, De Zerbi est à bout

OM16 déc. , 14:30
parCorentin Facy
0
Capitaine de l’OM depuis un an et demi, Leonardo Balerdi est moins indiscutable ces dernières semaines. L’international argentin a reculé dans la hiérarchie aux yeux de son entraîneur Roberto De Zerbi.
Remplaçant contre Toulouse, l’Union Saint-Gilloise ou encore face à Monaco ces dernières semaines, Leonardo Balerdi n’est pourtant pas blessé. Roberto De Zerbi l’a reconnu en conférence de presse après le précieux succès face à l’ASM, son défenseur argentin est en bonne forme sur le plan physique. Promu capitaine il y a un an et demi, Leonardo Balerdi vit toutefois une période compliquée à Marseille, où Roberto De Zerbi l’a brutalement déclassé dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

Balerdi, un statut menacé à l'OM

L’entraîneur italien lui a préféré Murillo et Aguerd dans l’axe en Belgique en Ligue des Champions et face à Monaco, c’est Pavard qui était associé au Marocain tandis que Murillo jouait latéral droit. Des formules différentes dans lesquelles Balerdi n’a donc pas été inclu. Ce n’est pas un hasard selon L’Equipe, qui affirme que les relations entre l’ancien défenseur du Borussia Dortmund et l’entraîneur de l’OM sont « plus distantes depuis plusieurs semaines ».
Le quotidien national nous apprend notamment que Leonardo Balerdi a très mal vécu son passage sur le banc contre Toulouse le 29 novembre dernier, un match pour lequel Nayef Aguerd était titulaire malgré sa pubalgie et sa forme physique douteuse. Le journal précise par ailleurs que le leadership de Leonardo Balerdi est remis en cause en interne, y compris « la nervosité qu’il diffuse, en multipliant notamment les embrouilles avec les attaquants adverses ». Un comportement qui a fragilisé son statut au point d’en faire un remplaçant aux yeux de Roberto De Zerbi depuis quelques matchs.

Lire aussi

L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De ZerbiL’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi
OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »
Reçu dans le bureau de l’entraîneur italien après la défaite à Lille, le défenseur de 26 ans a bien compris qu’il n’était pas en bonne posture actuellement. Il garde toutefois confiance en ses qualités et sait que le mois de janvier peut lui permettre de se relancer. Et pour cause, Nayef Aguerd sera à la CAN et tout porte à croire que le Maroc ira loin, ce qui prolongera donc l’absence de l’ancien Rennais pendant 3 à 4 semaines. L’occasion en or de se relancer pour Leonardo Balerdi s'il veut garder ce statut de capitaine jusqu’à la fin de la saison et garder une place dans le onze malgré la forte concurrence au sein de l’effectif marseillais cette saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0121
OM

OM : Pavard en colère, coup de chaud à Marseille

ICONSPORT_279597_0077
Liga

Real : Les 4 traîtres qui veulent la peau de Xabi Alonso

ICONSPORT_260921_0209
PSG

Mbappé : Le PSG hésite à faire appel après sa condamnation

ICONSPORT_279947_0136
Lens

Lens champion de France, une star des médias y croit

Fil Info

16 déc. , 16:00
OM : Pavard en colère, coup de chaud à Marseille
16 déc. , 15:40
Real : Les 4 traîtres qui veulent la peau de Xabi Alonso
16 déc. , 15:20
Mbappé : Le PSG hésite à faire appel après sa condamnation
16 déc. , 15:00
Lens champion de France, une star des médias y croit
16 déc. , 14:00
L'ASSE le vire, Nantes rate le gros coup
16 déc. , 13:40
Le PSG condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé
16 déc. , 13:20
CAN 2025 : Les Algériens galèrent pour aller au Maroc
16 déc. , 13:00
« Un hold-up de l’OM », Daniel Riolo est scandalisé

Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

un penalty c'est pas forcement but je t'apprends rien!! et de plus effet papillon si le but est validé la main n'existe pas elle n'aurait pas eu lieu

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

ici ya que toi qui chiale et qui parles du passé toujours la meme rengaine avec toi tu rabaches pour rien dire footix

Le PSG condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé

Tres bien que le club passe a autre chose, en esperant que NAK en tant qu ancien sportif accepte sa defaite et en profite pour virer le service juridique. Comment le club a pu croire que des paroles en l air avaient une valeur juridique face a un contrat signé en bon et du forme ?

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Dis toi alors, vu que pour toi le but est absolument valable, qu'il y avait péno pour l'OM ensuite. Donc un donné pour un rendu.

OL : Govou y croit très très fort

C'est sur que c'est la periode dure mais on devrait avoir récupéré pas mal de monde et puis c'est dur pour les autres aussi, notamment les équipes qui jouent les CE.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading