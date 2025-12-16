Mbappé : Le PSG hésite à faire appel après sa condamnation

Dans un court communiqué, le PSG a indiqué que rien n'était décidé concernant la possibilité de faire appel suite à la condamnation à payer 61ME à Kylian Mbappé.

« Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le Conseil des Prud’hommes de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire. Le Club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière », indique le PSG. Paris va donc payer 61 millions d'euros à Kylian Mbappé et veut rapidement tourner la page. Pour rappel, Paris réclamait tout de même 440 millions d'euros à Kylian Mbappé après le départ de ce dernier au Real Madrid en 2024. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi a un mois pour éventuellement faire appel.