Nasser Al-Khelaifi - PSG

Mbappé : Le PSG hésite à faire appel après sa condamnation

PSG16 déc. , 15:20
parClaude Dautel
Dans un court communiqué, le PSG a indiqué que rien n'était décidé concernant la possibilité de faire appel suite à la condamnation à payer 61ME à Kylian Mbappé. 
« Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le Conseil des Prud’hommes de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire. Le Club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière », indique le PSG. Paris va donc payer 61 millions d'euros à Kylian Mbappé et veut rapidement tourner la page. Pour rappel, Paris réclamait tout de même 440 millions d'euros à Kylian Mbappé après le départ de ce dernier au Real Madrid en 2024. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi a un mois pour éventuellement faire appel. 

OM : Pavard en colère, coup de chaud à Marseille

Real : Les 4 traîtres qui veulent la peau de Xabi Alonso

Lens champion de France, une star des médias y croit

Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

un penalty c'est pas forcement but je t'apprends rien!! et de plus effet papillon si le but est validé la main n'existe pas elle n'aurait pas eu lieu

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

ici ya que toi qui chiale et qui parles du passé toujours la meme rengaine avec toi tu rabaches pour rien dire footix

Le PSG condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé

Tres bien que le club passe a autre chose, en esperant que NAK en tant qu ancien sportif accepte sa defaite et en profite pour virer le service juridique. Comment le club a pu croire que des paroles en l air avaient une valeur juridique face a un contrat signé en bon et du forme ?

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Dis toi alors, vu que pour toi le but est absolument valable, qu'il y avait péno pour l'OM ensuite. Donc un donné pour un rendu.

OL : Govou y croit très très fort

C'est sur que c'est la periode dure mais on devrait avoir récupéré pas mal de monde et puis c'est dur pour les autres aussi, notamment les équipes qui jouent les CE.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

