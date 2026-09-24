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Gérard Lopez renonce à 13 ME et vend les Girondins

Bordeaux24 sept. , 18:30
parGael Anger
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Les Girondins de Bordeaux devraient éviter le pire dans les prochaines heures, avec le rachat du club par Park Bench, contre un euro symbolique mais avec la récupération des dettes, sauf celles de Gérard Lopez. 
L’information dévoilée ce mercredi soir a été confirmée dans la journée de jeudi, et une vente définitive des Girondins de Bordeaux est désormais en cours. Propriétaire du club aquitain, Gérard Lopez a décidé de renoncer à ses créances liées à un « retour à meilleure fortune », et qui devaient lui permettre de récupérer 13 millions d’euros. Ce renoncement permet au club aquitain de voir le montant de sa dette passer de 26 à 13 millions d’euros, ce qui est jugé comme plus acceptable par les repreneurs. 
Pour récupérer le club, Park Bench va donc débourser 1 euro symbolique pour le racheter de Gérard Lopez, mais devra s’acquitter des 13 millions d’euros de dettes restantes. Le tout dans un plan sur 12 ans qui va permettre aux Girondins d’éviter la liquidation judiciaire. L’accord a été annoncé devant le tribunal de commerce, cette semaine, confirme L'Equipe. 
Le tribunal de commerce doit désormais valider les accords trouvés tandis que Park Bench, un fonds d'investissements anglais, doit faire valider un budget provisoire pour cette saison. Cela permettra à Bordeaux d’éviter le dépôt de bilan complet, et permettra au club d’être validé en Régional 1, où il est inscrit actuellement mais n’a pas disputé le moindre match. La saison peut néanmoins se poursuivre à travers la Coupe de France, avec un affrontement face à Angoulême ce week-end, formation de National 1, l’ancienne division des Girondins jusqu’à la saison dernière.  
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