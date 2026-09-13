Tottenham déjà prêt à virer Roberto De Zerbi

Tottenham déjà prêt à virer Roberto De Zerbi

Premier League13 sept. , 11:00
parCorentin Facy
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En dépit d’un mercato à plus de 300 millions d’euros, Tottenham n’a toujours pas marqué le moindre but en Premier League cette saison. La situation se tend pour Roberto De Zerbi, menacé par la direction des Spurs.
L’été a été très agité à Tottenham avec un mercato quatre étoiles offert à Roberto De Zerbi. L’entraîneur des Spurs a accueilli Mudryk, Marmoush, Savio, Tonali, Mateus Fernandes ou encore Van Hecke pour un total qui flirte avec la barre des 400 millions d’euros. Avec de tels investissements, la direction du club londonien espère logiquement retrouver les places européennes, après avoir lutté pour son maintien en Premier League jusqu’à la dernière journée de la saison 2025-2026. Sauf qu’après quatre matchs dans ce nouvel exercice, les résultats ne sont clairement pas à la hauteur.

De Zerbi déjà sur un siège éjectable 

Défaite 3-0 à Brentford, match nul 0-0 contre Tottenham puis deux fois 0-0 contre Nottingham Forest et Everton. Cela est clairement insuffisant pour des Spurs qui pointent à la 17e place du classement ce dimanche. En toute logique, la pression s’accentue déjà sur Roberto De Zerbi selon le compte X spécialisé Topskills Sports UK.
« Tottenham Hotspur fixe un calendrier pour le limogeage de Roberto De Zerbi. Après quatre matchs de Premier League et toujours en difficulté pour trouver le chemin des filets, la pression commence à monter. Les Spurs seraient apparemment prêts à accorder à l'entraîneur italien une fenêtre limitée pour redresser la situation » peut-on lire de la part du compte spécialisé sur le foot anglais.
Autant dire que pour l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, la situation devient très chaude. Les prochaines échéances seront cruciales pour l’entraîneur italien alors que deux matchs compliqués se profilent. A Liverpool en EFL Cup d’abord puis la réception d’Aston Villa le week-end prochain en Premier League, avant la longue trêve internationale de trois semaines. Outre-Manche, on commence même à se demander si De Zerbi sera sur le banc des Spurs face à Manchester United le 10 octobre prochain. C’est dire si celui qui a entraîné Marseille pendant deux ans est déjà sur un siège éjectable.

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Derniers commentaires

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le milieu et l'attaque etait clairement paumé .. et meme si je trouve le 442 losange relativement agreable ... il ne fonctionne vraiment que lorsqu'on a la possession de balle . la dans ce schema tous les joueurs étaient sur 10-15m ca se marchait dessus

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J’adhère complètement à ton analyse. Trop peu ne parle de la dégringolade de Tolisso et Morton. Dans un 442, un milieu Nartey, Bistrup, Merah, Sulc aurait de la gueule et serait en tout cas dix fois plus dynamique que nos «  traine la grolle» actuels.

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Heureusement !!!! Ils ont le 2 ème budget de ligue 1 ....toutes autre places apres la 3 ème sera un échec.

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mouiai je me souviens pas de bcp de ballon donné correctement a openda .. d'ailleurs chergui a passé son temps a le jeter dans tous les sens .. il ne pouvait pas jouer sans se faire demonter .. pour moi c'est fonseca le probleme .. quand sa tactique de match fonctionne c'est souvent assez agreable a regarder mais quand ca fonctionne pas c'est souvent une purge monumentale

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Ton commentaire ressemble trait pour trait à ce que j'avais lu ici à l'époque lorque tout le monde voulait la peau de Bruno Génésio. On connait tous la suite.

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