OM : Richard et Lorenzi font bloc derrière Genesio et défient McCourt

OM : Richard et Lorenzi font bloc derrière Genesio et défient McCourt

OM13 sept. , 8:00
parCorentin Facy
5
Ajouter comme source préférée sur Google
Bruno Genesio a ciblé sa direction après le match nul de l’OM contre Rennes (1-0). Mais en réalité, c’est uniquement Frank McCourt qui était visé. L’Américain provoque aussi la frustration de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi.
Agacé par la troisième défaite de rang de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, vendredi à Rennes, Bruno Genesio était passablement agacé et n’a pas manqué de le faire savoir. Interrogé sur les ambitions du club phocéen dans ce championnat 2026-2027, l’entraîneur de 59 ans a répondu de façon très cash. « Il faut peut-être expliquer les choses plus clairement. Et ce n'est pas à moi de le faire. Il faut peut-être le dire pour que les gens le comprennent » a-t-il notamment répété à plusieurs reprises, demandant publiquement à sa direction de clarifier les ambitions de l’OM.
On pouvait alors penser que Grégory Lorenzi ou Stéphane Richard était ciblé, mais ce n’était pas le cas. L’Equipe confirme dans son édition du jour que la seule personne visée par Bruno Genesio après Rennes-OM n’était autre que le propriétaire du club Frank McCourt. Et en interne à Marseille, le natif de Boston provoque de la frustration chez d’autres hommes forts… à commencer par Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, le directeur sportif et le président, qui sont très liés à Bruno Genesio désormais.

McCourt plus isolé que jamais à l'OM ?

« Le président était-il donc visé vendredi par son entraîneur ? Non, pas du tout, assurent plusieurs sources » détaille L’Equipe avant de poursuivre. « L'entraîneur peut avoir tendance à noircir le tableau, mais il est aligné avec les dirigeants qu'il fréquente au quotidien. ‘Il parle le même langage que Grégory Lorenzi’, dit-on en interne à propos du technicien et du directeur sportif, également en phase avec Richard » écrivent nos confrères.

Lire aussi

Alerte à l’OM, Genesio appelle à l’aideAlerte à l’OM, Genesio appelle à l’aide
L’Equipe raconte par ailleurs que le trio Genesio-Richard-Lorenzi est plus uni que jamais après un mercato très difficile durant lequel ils se sont battus, à trois, pour conserver Igor Paixao ou encore Amine Gouiri dans les dernières heures du mercato alors que McCourt de son côté était prêt à s’en séparer pour récupérer 50 à 60 millions d’euros supplémentaires. Le quotidien national ajoute que Lorenzi, comme Genesio, ne s’attendait pas à vivre un été si chaotique avec zéro recrue. Les deux hommes sont donc dans le même bateau, avec Stéphane Richard, et ils forment un trio désormais hostile à McCourt. Une opposition en interne qui n’augure rien de vraiment positif pour l’OM à plus long terme.
Articles Recommandés
Tv Lequipe Du Soir Change Tout La Raison Devoilee
TV

TV : L’Equipe du Soir change tout, la raison dévoilée

Liverpool Sans Pitie Avec Le Flop Barcola
Premier League

Liverpool sans pitié avec le « flop » Barcola

Asse Larsonneur Encore Pousse Vers La Sortie
ASSE

ASSE : Larsonneur encore poussé vers la sortie

Ol Openda Cible Apres Une Prestation Cataclysmique
OL

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

Fil Info

13 sept. , 10:00
TV : L’Equipe du Soir change tout, la raison dévoilée
13 sept. , 9:30
Liverpool sans pitié avec le « flop » Barcola
13 sept. , 9:00
ASSE : Larsonneur encore poussé vers la sortie
13 sept. , 8:40
OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique
13 sept. , 8:20
PSG : Aucun défenseur recruté cet hiver, l’étonnante décision
12 sept. , 23:10
OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC
12 sept. , 22:59
Esp : La Real Madrid surclasse facilement le Rayo
12 sept. , 22:58
PL : L'impressionnant sans-faute d'Arsenal continue
12 sept. , 22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Derniers commentaires

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

cela montre surtout que notre génial entraîneur ne sais pas réagir. Par exemple changer de système pour contrer l'équipe adverse et mettre en valeurs ses attaquants.

Liverpool sans pitié avec le « flop » Barcola

Au début à Paris aussi il inquiétait les "experts" alors qu'il était sur un nuage a Lyon, et 6 mois plus tard il faisait taire toutes les critiques et finira par partir par la grande porte. Il lui faut de l'adaptation, 145M ou pas.

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

Cela montre aussi les limites de son niveau, ça fait relativiser.

OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC

Parle pas foot avec C:\remi il y capte pas plus au foot qu'à l'informatique 😅 lui expliquer les choses revient a pisser violent dans un violon.

OM : Richard et Lorenzi font bloc derrière Genesio et défient McCourt

Le problème c'est déjà de faire bloc mais aussi de faire comprendre à Mc Court que l'OM est en train de sombrer corps et bien et que s'il ne veut plus investir sa seule possibilité c'est de vendre le club.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
104310624
2Rennes logo
Rennes
104310853
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
4Paris logo
Paris
84220624
5LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
54121440
9Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
10Troyes logo
Troyes
4311147-3
11Lens logo
Lens
33102651
12Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
13Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
14Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
15Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading