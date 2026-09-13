OM : Richard et Lorenzi font bloc derrière Genesio et défient McCourt

Bruno Genesio a ciblé sa direction après le match nul de l’OM contre Rennes (1-0). Mais en réalité, c’est uniquement Frank McCourt qui était visé. L’Américain provoque aussi la frustration de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi.

« Il faut peut-être expliquer les choses plus clairement. Et ce n'est pas à moi de le faire. Il faut peut-être le dire pour que les gens le comprennent » a-t-il notamment répété à plusieurs reprises, demandant publiquement à sa direction de clarifier les ambitions de l’OM. Agacé par la troisième défaite de rang de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 , vendredi à Rennes, Bruno Genesio était passablement agacé et n’a pas manqué de le faire savoir. Interrogé sur les ambitions du club phocéen dans ce championnat 2026-2027, l’entraîneur de 59 ans a répondu de façon très cash.a-t-il notamment répété à plusieurs reprises, demandant publiquement à sa direction de clarifier les ambitions de l’OM.

On pouvait alors penser que Grégory Lorenzi ou Stéphane Richard était ciblé, mais ce n’était pas le cas. L’Equipe confirme dans son édition du jour que la seule personne visée par Bruno Genesio après Rennes-OM n’était autre que le propriétaire du club Frank McCourt. Et en interne à Marseille, le natif de Boston provoque de la frustration chez d’autres hommes forts… à commencer par Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, le directeur sportif et le président, qui sont très liés à Bruno Genesio désormais.

McCourt plus isolé que jamais à l'OM ?

« Le président était-il donc visé vendredi par son entraîneur ? Non, pas du tout, assurent plusieurs sources » détaille L’Equipe avant de poursuivre. « L'entraîneur peut avoir tendance à noircir le tableau, mais il est aligné avec les dirigeants qu'il fréquente au quotidien. ‘Il parle le même langage que Grégory Lorenzi’, dit-on en interne à propos du technicien et du directeur sportif, également en phase avec Richard » écrivent nos confrères.

L’Equipe raconte par ailleurs que le trio Genesio-Richard-Lorenzi est plus uni que jamais après un mercato très difficile durant lequel ils se sont battus, à trois, pour conserver Igor Paixao ou encore Amine Gouiri dans les dernières heures du mercato alors que McCourt de son côté était prêt à s’en séparer pour récupérer 50 à 60 millions d’euros supplémentaires. Le quotidien national ajoute que Lorenzi, comme Genesio, ne s’attendait pas à vivre un été si chaotique avec zéro recrue. Les deux hommes sont donc dans le même bateau, avec Stéphane Richard, et ils forment un trio désormais hostile à McCourt. Une opposition en interne qui n’augure rien de vraiment positif pour l’OM à plus long terme.