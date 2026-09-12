OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC

Ah mais il y aussi des joueurs qui disent ne pas avoir compris ce qu'ils ont vut sur le terrain, et encore une fois, quand tu as 2 joueurs qui vont voir le coach pr lui parler pendant le match, ça n'arrive pas souvent et ça arrive uniquement, quand il fait des compos bizarre comme celle là, et cz doit pas être pr lui dire que c'est génial, qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire malgré un poste, un schéma et une animation qu'ils n'ont jamais tentes avant 👍 Et oui genesio aussi faisait des choix bizarre, bcp d'entraîneurs en font mais au moins il y avait des réussites, des pts perdus contre des petites équipes ? Comme tt le monde Des recors de pts, de buts, de Goal average, d'avoir menés plusieurs de ses clubs en LDC, ça aussi comme tt le monde... Ah non pas comme fonseca Un moment il n'y a pas de fumée sans feu, des commentateurs le diront jamais en live a la tv car c'est pas bon pr la chaîne de dire que ce qu'ils voient c'est de la merde, faut ouvrir les yeux, le PFC n'étais pas bon ce soir, même s'ils ont 2 tirs en moins de 10min de jeu, il leur a juste manqué l'efficacité ds la derniere passe ou tir Nous? 0 tirs cadres, je crois même 0 tirs tt court! Et c'est pas la première fois sous fonseca, match tactique, solide et équilibré, ce qu'il faut pas lire.. comme contre le Havre tient, le terrible le Havre, ou peu d'équipes prendront des points la bas aussi, ah bah non c'était chez nous, encore pire
Je pense que certain sous estime quelques peu le Paris FC..... Oubliez tout de suite le Paris FC de l'année derniere. Pour l'OL, des bons gars mais un manque de caractère évident dans notre équipe. On veux des mecs qui ont avant tout des baloches pour faire souffrir les équipes adverses, quelques soit l'equipe en face. On aurait tres bien pu revenir avec une victoire, mais la probabilité était trop faible.
Un PFC avec une attaque de feu qui va dérouiller plus d'une équipe cette saison. Donc l'OL a tenu le choc , même si offensivement la saison va être compliquée avec des joueurs très moyens et pas d'autres solutions offensives sur le banc.
Les anciens joueurs pro parlent eux de match équilibré, solide, tactique, dans un stade où peu d'équipes seront capables de ramener des points cette saison. Mais bon, tu dois avoir une expérience plus importante du haut niveau... C'est drôle comme on peut oublier les purges de Genesio, les matchs perdus contre des 'petites' équipes...
Rappele moi qui a été le dernier entraîneur à mettre Lyon en LDC ? Genesio Qui est l'entraîneur qui a mené Lyon à sa dernière finale ? Sage Quel est l'entraîneur qui donne les compos d'équipes les plus wtf qu'on voit depuis des années ? Fonseca Genesio au moins quand il tentait des trucs c'était cornet DG, qui met un double contre city, que qqun me donne le dernier pari de Fonseca gagnant, un Vrai pari ce soir on a le droit à 5 joueurs qui sont collés aux autres ds le rond central, openda AG pr aérer, athekame AD pr aérer, et bâcher qui passe tt le match en DD pr combler athekame qui monte Les joueurs au milieu ne pouvait pas enchaîner 3 passes car trop de monde les uns sur les autres, et sur les ailes c'était des mecs pas habitués à y jouer Y'a rien à dire, c'est de l'art de ns pondre ça, c'est à montrer ds les écoles de foot
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Gros travail cette semaine de Paulo Fonseca pour prendre 1 point face à l’ogre parisien et faire un match nul 0-0. Match ou la sieste était de mise.