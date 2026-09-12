OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC

L’OL a obtenu un résultat correct sur la pelouse du Paris FC ce samedi (0-0). En revanche, la prestation proposée par l’équipe de Paulo Fonseca déçoit terriblement les supporters lyonnais.

En déplacement sur la pelouse du Paris FC ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais ne s’attendait pas à vivre une soirée tranquille face à un adversaire qui venait de battre l’Olympique de Marseille au Vélodrome une semaine plus tôt. Paulo Fonseca faisait le choix d’aligner une équipe similaire à celle ayant battu Auxerre il y a sept jours, avec un trio offensif composé de Pavel Sulc, Ernest Nuamah et Loïs Openda. On pouvait alors penser que les Lyonnais seraient entreprenants dans le jeu et que les trois attaquants, servis par Corentin Tolisso, Mads Bidstrup et Tyler Morton, allaient mettre en danger l’équipe de Liam Rosenior.

Il n’en a rien été puisque l’OL s’est contenté du strict minimum, à savoir défendre en bloc, prendre le minimum de risque et revenir avec le match nul de la capitale française. C’est clairement insuffisant dans le jeu aux yeux des supporters lyonnais, unanimes ou presque sur la faiblesse de la proposition de Paulo Fonseca ce samedi à Jean-Bouin.

« Je suis sidéré de ce qu’on vient de voir. C’est d’une nullité… On a absolument rien vu, de personne », « La définition parfait du match NUL. Tous, les joueurs et le coach, c’est mauvais et insuffisant. Cette saison, s’il n’y a pas de changement ça va être trop compliqué », « Il a pris du plomb dans l'aile le Fonseca Ball », « Fonseca a eu ce qu'il a voulu. C'est vraiment un entraîneur froussard », « Fonseca joue pour ne pas perdre tout simplement » et « Gros travail cette semaine de Paulo Fonseca pour prendre 1 point face à l’ogre parisien et faire un match nul 0-0. Match ou la sieste était de mise » peut-on lire sur les réseaux lyonnais, où l’indulgence envers Paulo Fonseca n’est plus du tout de mise.

La communauté OL attend beaucoup plus de l’entraîneur portugais, capable de bien faire jouer ses équipes mais aussi de proposer des contenus assez pauvres comme ce samedi contre le Paris FC. Rien de bien emballant avant une semaine importante avec un déplacement à Anderlecht et la réception de Rennes.