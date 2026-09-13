Il fait perdre 6 points à l’OM, La Provence l’allume

Il fait perdre 6 points à l’OM, La Provence l’allume

OM13 sept. , 10:30
parCorentin Facy
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Titulaire à l’OM cette saison, Angel Gomes enchaîne les prestations décevantes. Au point de s’attirer les foudres de La Provence, qui accuse l’ancien Lillois après ses occasions gâchées contre le Paris FC et à Rennes.
Le mercato estival a été particulièrement rude pour Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur phocéen a perdu de nombreux atouts offensifs, à l’instar de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Quinten Timber, qu’il aurait aimé utiliser comme meneur de jeu. Tous ces départs limitent le staff de l’OM dans les choix, notamment au milieu de terrain. Angel Gomes est par exemple titulaire aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et d’Himad Abdelli depuis le début de la saison.
Sauf que l’ancien Lillois enchaîne les prestations décevantes, à l’instar des deux dernières contre le Paris FC et à Rennes. Surtout, l’Anglais formé à Manchester United coûte très cher en raison de ses énormes loupés face aux buts comme le regrette La Provence dans son édition du jour. « A la finition dans la surface sur un service d’Harit (à Rennes), sa frappe s’est envolée une minute seulement avant le but rennais. Un raté cumulé à celui de dimanche dernier contre le PFC, qui vaut 6 points » regrette le quotidien régional dans son édition du jour, avant de conclure.

Le malaise Angel Gomes à l'OM

« Angel Gomes n’a touché que 30 ballons en une heure de jeu alors qu’il est positionné au carrefour des attaques marseillaises. Un poste qui ne semble pas lui convenir totalement » analyse le média pro-OM. Bruno Genesio a désormais deux options qui s’offrent à lui : reléguer Angel Gomes sur le banc au profit d’un jeune comme Keyliane Abdallah par exemple, ou modifier le positionnement de l’ancien Lillois. Ce qui ne sera pas simple puisque derrière lui, Abdelli et Hojbjerg réalisent des matchs plutôt corrects.

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De son côté, Bruno Genesio a certainement hâte de retrouver plus de solutions dans l’entrejeu, lorsque Kondogbia et Nnadi reviendront de blessure. Un passage en 4-4-2 avec une intégration de Neal Maupay est aussi une solution étudiée par le staff marseillais, qui sait qu’il va falloir se montrer inventif cette saison pour compenser les limites d’un effectif décimé par le mercato.
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Derniers commentaires

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

regardes depuis qu'il est a lyon .. dans 60% des cas son premier changement est a la 75eme sinon c'est 1 a la 65eme 2 a la 75eme et des fois 1-2 entre la 85 et la 92eme ... c'est decidé a l'avance et a part si blessure c'est comme ca ... c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle notre effectif etait decimé en fevrier mars

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

le milieu et l'attaque etait clairement paumé .. et meme si je trouve le 442 losange relativement agreable ... il ne fonctionne vraiment que lorsqu'on a la possession de balle . la dans ce schema tous les joueurs étaient sur 10-15m ca se marchait dessus

OL : Bidstrup, le gros malaise à 10 ME de Lyon

J’adhère complètement à ton analyse. Trop peu ne parle de la dégringolade de Tolisso et Morton. Dans un 442, un milieu Nartey, Bistrup, Merah, Sulc aurait de la gueule et serait en tout cas dix fois plus dynamique que nos «  traine la grolle» actuels.

Maintien assuré, l’OM en Ligue 2 c’est impossible

Heureusement !!!! Ils ont le 2 ème budget de ligue 1 ....toutes autre places apres la 3 ème sera un échec.

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

mouiai je me souviens pas de bcp de ballon donné correctement a openda .. d'ailleurs chergui a passé son temps a le jeter dans tous les sens .. il ne pouvait pas jouer sans se faire demonter .. pour moi c'est fonseca le probleme .. quand sa tactique de match fonctionne c'est souvent assez agreable a regarder mais quand ca fonctionne pas c'est souvent une purge monumentale

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