PSG : Aucun défenseur recruté cet hiver, l’étonnante décision

Très actif cet été, le PSG a concentré ses efforts sur son secteur offensif. Aucun défenseur n’a toutefois été recruté et cela ne devrait pas être corrigé au mercato d'hiver.

Contrairement à l’été 2025, le Paris Saint-Germain a cette fois profité du mercato pour apporter des modifications à son effectif ces dernières semaines. Akliouche, Digne, Torres ou encore Godts ont rejoint l’effectif de Luis Enrique. Le secteur offensif a été renouvelé en partie pour le plus grand bonheur de l’entraîneur espagnol, qui s’est récemment félicité de la qualité des recrues estivales. En revanche, aucun défenseur central n’a rejoint le PSG cet été et pour le coup, c’est une vraie surprise. Derrière les titulaires Pacho et Marquinhos, peu de solutions s’offrent à Luis Enrique.

Lucas Hernandez et Illya Zabarnyi ne sont pas très convaincants et pourtant, le Paris SG compte sur eux. La preuve avec les informations de L’Equipe, qui affirme dans son édition du jour que sauf grosse surprise, il n’y aura pas de renfort en défense centrale lors du mercato hivernal en janvier prochain. « Le club doit-il recruter pour permettre cette concurrence voulue par Luis Enrique ? Cela ne semble pas encore la piste prioritaire » confirment nos confrères. Ceux-ci ajoutent que le PSG a « beaucoup prospecté » cet été… sans trouver la perle rare à ce poste.

Le PSG ne prévoit pas de recruter en défense

En interne, on espère surtout qu’un homme parviendra à monter en puissance pour faire oublier le peu de solutions derrière Pacho et Marquinhos. Il s’agit de Zabarnyi, recruté pour 60 millions d’euros à l’été 2025 et sur qui Luis Enrique compte beaucoup. L’entraîneur espagnol a espoir, selon L’Equipe, que l’Ukrainien assimile mieux ses consignes et ses exigences tactiques. Il y a encore du boulot comme le prouve la prestation décevante de l’ancien de Bournemouth contre Bratislava mercredi en Ligue des Champions. Et qui sait, si d’ici janvier, Zabarnyi continue de décevoir, le PSG reverra peut-être sa position sur l’importance de recruter un joueur en défense centrale.