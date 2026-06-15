Lille et Lens s’affrontent en D2 danoise

Rivaux régionaux et concurrents en Ligue 1, Lille et Lens vont s’affronter sur le marché des transferts. Les deux clubs nordistes ont repéré le potentiel du jeune Ivoirien Christ Tapé qui évoluait en deuxième division danoise cette saison.

Le départ de Pierre Sage annonce la couleur chez les Sang et Or. Malgré la qualification en Ligue des Champions, le Racing Club de Lens ne dépensera pas sans compter. Le club de Joseph Oughourlian va rester prudent sans suivre les conseils de son ancien entraîneur qui souhaitait revoir les ambitions à la hausse. Durant le mercato estival, le directeur sportif Jean-Louis Leca ne ciblera pas forcément des joueurs confirmés. Le dirigeant lensois va repartir en quête de nouvelles trouvailles et sa prochaine perle rare pourrait bien être Christ Tapé (20 ans).

Selon les informations de Jeunes Footeux, le vice-champion de France fait partie des clubs intéressés par le latéral gauche de l'AC Horsens (D2 danoise). L’international Espoirs ivoirien possède déjà une belle cote, notamment en France où Lille est également cité parmi ses courtisans, tandis que L’Equipe dévoilait en avril dernier l’intérêt du Stade de Reims, du FC Metz et de l’AJ Auxerre. Avec une telle popularité, son club voit forcément l’opportunité de conclure une belle vente.

Nos confrères du quotidien sportif évoquaient un tarif compris entre 2 et 3 millions d’euros qui refroidissait les formations à l’affût. Quelques semaines plus tard, la promotion de l’AC Horsens en première division au Danemark n’a pas dû inciter ses dirigeants à diminuer son prix. Au contraire, même si le site de Transfermarkt estime sa valeur à seulement 800 000 euros, il ne serait pas étonnant que le latéral gauche capable d’évoluer en charnière centrale coûte encore plus cher. D’autant que son contrat jusqu’en 2028 permet à ses supérieurs de gérer le dossier sereinement.