Furieux, Deschamps prive Mbappé de conf

Avant les débuts de l’équipe de France au Mondial contre le Sénégal mardi, Kylian Mbappé ne se présentera pas en conférence de presse. En tant que capitaine, l’attaquant des Bleus souhaitait se présenter devant les médias ce lundi. Mais son absence au point presse qui débutera à 16h30 est liée à une décision de Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore aurait aimé que la conf se déroule à la Melanie Lane, le centre d’entraînement des New York Red Bulls.

Mais la FIFA a refusé et maintenu le rendez-vous médiatique au MetLife Stadium, à 30 minutes de l’hôtel des joueurs, et à une heure du centre d’entraînement où les Bleus sont attendus après la conf, expliquent RMC et L’Equipe. A la veille du match, Didier Deschamps a jugé inconcevable de laisser un titulaire passer autant de temps en voiture. C’est donc N’Golo Kanté qui accompagnera le technicien devant les micros et caméras.