CdM 2026 : Un arbitre fait scandale, la FIFA ouvre une enquête

La Coupe du monde 2026 vient tout juste de débuter, mais elle ne manque déjà pas de susciter des polémiques. Un arbitre se retrouve désormais au centre de l’attention pour un comportement jugé inapproprié par les fans et observateurs.

Très attendue, la Coupe du monde 2026 figure parmi les événements majeurs de l’année. La pression est considérable sur les pays organisateurs, le Canada, le Mexique et les Etats-Unis. Plusieurs aspects de la compétition font déjà débat, comme les pauses hydratation, perçues comme des coupures publicitaires déguisées. Certaines décisions arbitrales sont également contestées, notamment en raison d’un usage du VAR jugé peu transparent. Et ces dernières heures, un arbitre fait l’objet d’une enquête de la FIFA pour un geste qui fait polémique.

Une lourde sanction à venir ?

Lors d’une présentation des arbitres diffusée à l’écran, l’officiel australien Shaun Evans a en effet été aperçu en train d’effectuer un geste particulier de la main. Ce geste serait associé à des groupuscules d’extrême droite. Face à la polémique naissante, la FIFA a ouvert une enquête et pourrait prendre des sanctions fortes à l’encontre de l’arbitre. L’image renvoyée en ce début de compétition n’est pas idéale. L’officiel VAR devra s’expliquer sur son attitude et pourrait être écarté pour la suite du tournoi.

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