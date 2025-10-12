Une pépite française booste l’attaque de Nantes

En difficulté depuis le début de la saison, le FC Nantes pourrait faire monter Moustapha Dabo dans son groupe professionnel. Le jeune attaquant des Canaris brille actuellement à la Coupe du monde U20.

Quinzième de Ligue 1 avec seulement cinq buts marqués depuis le début de la saison, le FC Nantes est à la peine. Le nouvel entraîneur Luis Castro peut compter sur un Anthony Lopes de feu, mais on ne peut pas en dire autant des attaquants et notamment de Matthis Abline, toujours muet en cette saison 2025-2026 pour le moment. Le site spécialisé Tribune Nantaise nous apprend que pour rebooster son attaque, Luis Castro pourrait très vite faire de la place à Moustapha Dabo. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cet ailier français de 18 ans formé à Nantes brille actuellement à la Coupe du monde U20, où il a déjà délivré 2 passes décisives, contribuant ainsi aux bonnes performances de l’équipe de Bernard Diomède.

Dès son retour en Loire-Atlantique, une montée dans le groupe professionnel n’est pas à exclure. « À son retour du Mondial, Dabo pourrait intégrer le groupe professionnel du FC Nantes. Son profil technique, sa maturité et son expérience internationale font de lui un atout précieux pour l’équipe dirigée par Luis Castro. Le club pourrait ainsi compter sur un jeune joueur capable de dynamiser l’attaque et de répondre aux exigences de la Ligue 1 » nous apprend le média spécialisé sur l’actualité du FC Nantes. Auteur de 3 buts en 4 matchs avec l’équipe U19 National des Canaris depuis le début de la saison, Dabo aspire clairement à monter avec les professionnels. Cela pourrait être chose faite dans les semaines à venir grâce à ses excellentes prestations sous le maillot tricolore. A 18 ans, le natif de Nantes attend sa chance et sait qu’il jouera gros si Luis Castro lui permet d’avoir du temps de jeu en Ligue 1 dans les prochaines semaines.