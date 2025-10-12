ICONSPORT_269259_0026
Moustapha Dabo

Une pépite française booste l’attaque de Nantes

FC Nantes12 oct. , 10:30
parCorentin Facy
0
En difficulté depuis le début de la saison, le FC Nantes pourrait faire monter Moustapha Dabo dans son groupe professionnel. Le jeune attaquant des Canaris brille actuellement à la Coupe du monde U20.
Quinzième de Ligue 1 avec seulement cinq buts marqués depuis le début de la saison, le FC Nantes est à la peine. Le nouvel entraîneur Luis Castro peut compter sur un Anthony Lopes de feu, mais on ne peut pas en dire autant des attaquants et notamment de Matthis Abline, toujours muet en cette saison 2025-2026 pour le moment. Le site spécialisé Tribune Nantaise nous apprend que pour rebooster son attaque, Luis Castro pourrait très vite faire de la place à Moustapha Dabo. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cet ailier français de 18 ans formé à Nantes brille actuellement à la Coupe du monde U20, où il a déjà délivré 2 passes décisives, contribuant ainsi aux bonnes performances de l’équipe de Bernard Diomède.
Dès son retour en Loire-Atlantique, une montée dans le groupe professionnel n’est pas à exclure. « À son retour du Mondial, Dabo pourrait intégrer le groupe professionnel du FC Nantes. Son profil technique, sa maturité et son expérience internationale font de lui un atout précieux pour l’équipe dirigée par Luis Castro. Le club pourrait ainsi compter sur un jeune joueur capable de dynamiser l’attaque et de répondre aux exigences de la Ligue 1 » nous apprend le média spécialisé sur l’actualité du FC Nantes. Auteur de 3 buts en 4 matchs avec l’équipe U19 National des Canaris depuis le début de la saison, Dabo aspire clairement à monter avec les professionnels. Cela pourrait être chose faite dans les semaines à venir grâce à ses excellentes prestations sous le maillot tricolore. A 18 ans, le natif de Nantes attend sa chance et sait qu’il jouera gros si Luis Castro lui permet d’avoir du temps de jeu en Ligue 1 dans les prochaines semaines.

Ligue 1

19 octobre 2025 à 20:45
Nantes
20:45
LOSC Lille
0
ICONSPORT_272416_0144
OM

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

ICONSPORT_272823_0008
ASSE

L'ASSE reçoit une terrible nouvelle d'Israël

ICONSPORT_272869_0064
Liga

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Bouaddi au PSG cet été, Luis Campos rédige l'offre

10:10
OM : Paixao est en mission, le PSG tremble
9:50
L'ASSE reçoit une terrible nouvelle d'Israël
9:30
Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé
9:00
Bouaddi au PSG cet été, Luis Campos rédige l'offre
8:40
OL : Deux cadors répondent à l'appel de Fofana
8:20
L'OM négocie la signature d'un prodige marocain de Ligue 2
8:00
PSG : Un départ imprévu en janvier, Paris surprend
7:00
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:30
Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Derniers commentaires

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

l psg1970 détiens tous les record de la L1 tremble paixo !! mdr

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

14 ans san svictoire contre le psg !! record que l om fera jamais , on vous a botté les fesse 14 ans au velodrome ahahahhha la honte !!! LDC2025 , coupe des coupe 1996 !! 2 fois plus de coupe d europe que lom ahahahh

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

mo

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

il est peut être temps pour le real de vendre Vinicius en AS et renouveler son équipe en trouvant les nouveaux kroos et modric

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

vu comment il est discret depuis un long moment, ça n'etonnera personne qu'il s'en aille en italie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

