Une pépite française booste l’attaque de Nantes

l psg1970 détiens tous les record de la L1 tremble paixo !! mdr
14 ans san svictoire contre le psg !! record que l om fera jamais , on vous a botté les fesse 14 ans au velodrome ahahahhha la honte !!! LDC2025 , coupe des coupe 1996 !! 2 fois plus de coupe d europe que lom ahahahh
mo
il est peut être temps pour le real de vendre Vinicius en AS et renouveler son équipe en trouvant les nouveaux kroos et modric
vu comment il est discret depuis un long moment, ça n'etonnera personne qu'il s'en aille en italie
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
THREAD 🪡 : Moustapha Dabo U19 FC Nantes ! @FCN_Academie @FCNantes Un thread réalisé par (@Nosko_mrss ) voici l’un des meilleurs prospects du football français des catégories de jeunes. Moustapha Dabo, né le 20 août 2007 en France. un ailier polyvalent, capable de jouer aussi