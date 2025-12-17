Abline Nanntes

Nantes doit vendre son meilleur joueur pour se sauver

FC Nantes17 déc. , 23:30
parEric Bethsy
0
Prêt à se renforcer en janvier, le FC Nantes devra peut-être sacrifier Matthis Abline. C’est en tout cas le conseil donné par Pierre Ménès, persuadé que la vente de l’attaquant français peut aider les Canaris à investir sur plusieurs renforts de qualité.
La situation du FC Nantes n’incite pas à l’optimisme. Seulement 17es après 16 journées de Ligue 1, à égalité de points avec la lanterne rouge Metz, les Canaris n'ont remporté aucun de leurs sept derniers matchs. La série inquiète en interne, à tel point que certains joueurs voudraient partir cet hiver. L’Equipe ne révélait pas leur identité en début de semaine mais ces envies d’ailleurs pourraient bien concerner Matthis Abline.

Rappelons que l’attaquant nantais avait tenté de forcer son départ au Paris FC cet été. L’ancien joueur du Stade Rennais avait finalement été retenu par son président qui réclamait 50 millions d’euros pour son transfert. Quelques mois plus tard, Waldemar Kita a peut-être intérêt à laisser filer son buteur, conseille Pierre Ménès. « Matthis Abline a 20 buts par saison dans les pieds mais il ne le fera jamais en restant à Nantes, a prévenu le journaliste sur chaîne YouTube. Ça m'a frappé contre Lens (1-2) où Abline était vraiment en très bonne forme et où il était seul contre tous. »
« Le problème d'être si seul, c'est que ça l'oblige presque à "sur-individualiser" son jeu et à toujours tenter le coup dur tout seul. Ça, c'est problématique, a souligné l’observateur. Quel club pourrait se le payer en janvier ? Il y a des clubs qui pourraient se le payer en janvier. Ou alors Waldemar Kita décide de le transférer à 25 millions d'euros et de prendre quatre joueurs à cinq millions d'euros à côté. Ça peut être une solution pour le FC Nantes qui a besoin de renforts mais qui n'a peut-être pas besoin d'avoir un joueur aussi fort dans un collectif aussi faible. » Autrement dit, un départ de Matthis Abline serait bénéfique à tout le monde.
