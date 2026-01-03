ICONSPORT_275220_0027
Rémy Cabella

Anthony Lopes nouveau directeur sportif du FC Nantes

FC Nantes03 janv. , 13:40
parHadrien Rivayrand
0
Le FC Nantes a annoncé ces dernières heures l’arrivée de Rémy Cabella. Un joli coup réalisé par les Canaris, avec un petit coup de pouce… d’Anthony Lopes.
Nantes lutte plus que jamais pour sa survie en Ligue 1 depuis le début de la saison. Les Canaris vont devoir opérer certains changements pour espérer assurer leur maintien. Heureusement pour eux, le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes. Le club a officialisé ces dernières heures l’arrivée en prêt de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos jusqu’à la fin de la saison.
L’ancien joueur de l’OM ou encore de l’AS Saint-Étienne semble déterminé à apporter son talent et son expérience à un effectif qui en a bien besoin. L’international français se dit notamment ravi de rejoindre un club mythique du championnat de France, même s’il a bénéficié du soutien d’Anthony Lopes pour finaliser son arrivée.

Cabella a hâte d'en découdre 

Dans des propos rapportés par Ouest France, Cabella a en effet avoué que Nantes devait grandement sa signature à l'ancien portier de l'OL, qui l'a convaincu d'y signer : « Déjà, ça fait un petit moment que je suis en contact avec le club. Ça fait plus d’un mois, voire deux que je discute avec Anthony Lopes. J’avais donné mon accord de suite. C’est un challenge qui m’attire. Je connais le FC Nantes. Je sais que c’est un club historique en Ligue 1 et que c’est important qu’il reste en Ligue 1 en fin de saison »

Lire aussi

Nantes tente un transfert osé à BrestNantes tente un transfert osé à Brest
Ce dimanche, le FC Nantes reprendra sa saison en Ligue 1 par un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y affronter l’OM. Les Nantais devront faire preuve de caractère pour espérer rapporter des points.
Si du travail reste à accomplir sur le terrain, il en est de même en interne. La cellule de recrutement est plus que jamais mobilisée pour renforcer l’effectif. Parmi les dernières pistes évoquées : Romain Del Castillo, qui évolue du côté du Stade Brestois.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281188_0003
Ligue 1

Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports1)

ICONSPORT_279851_0034
PSG

Le PSG va faire mal, Luis Enrique calme Lens

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée

ICONSPORT_281174_0100
Ligue 2

L2 : Troyes fait le gros coup de la journée

Fil Info

03 janv. , 16:05
Monaco - OL : Les compos (17h sur BeInSports1)
03 janv. , 16:00
Le PSG va faire mal, Luis Enrique calme Lens
03 janv. , 15:56
L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée
03 janv. , 15:55
L2 : Troyes fait le gros coup de la journée
03 janv. , 15:30
RCSA : Le remplaçant de Rosenior déjà trouvé
03 janv. , 15:00
Les 24 heures du Mans impressionnent l’ASSE
03 janv. , 14:30
Rennes : Beye l’a frustré, il va passer ses nerfs en Ligue 2
03 janv. , 14:00
C’est 65 ME, Villas-Boas ne fait aucun cadeau au PSG
03 janv. , 13:56
L1 : Gros coup dur pour le Paris FC contre le PSG

Derniers commentaires

EdF : Cet ancien de l'OL qui fait saliver Didier Deschamps

J'ai souvenir de quelqu'un il y a qques jours qui demandais depuis combien de temps il n y avait pas eu de pépites sorties du CDF de Lyon Sans parler de pépites, lukeba, kalulu, barcola, gusto et Cherki, peuvent prétendre à être titulaire dans des top 10 europeens non?

L'OL n'a arnaqué personne, un record de 31 ans tombe

Vous aller faire des articles sur tous les joueurs qui sont partis de lyon?

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

c'est triste de ne pas voir à plus long terme ! Le jeune signe en BPL et se retrouve à ne jamais jouer car il met un peu de temps a s'acclimater et c'est le début de la fin , avec un gros salaire certes mais une perte très importante dans la progression . Demander un salaire correct ok, mais vouloir un top salaire sans avoir rien véritablement prouvé, c'est inconscient

Donald Trump kidnappe le président du Vénézuela, la FIFA incendiée !

Là, on avait vu le plus grand léchage de cul de tous les temps !

PSG-OM, De Zerbi prêt à jeter l'éponge

Ben alors ferme la tu ouin ouin deja de votre calendrier tocard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading