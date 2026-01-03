Anthony Lopes nouveau directeur sportif du FC Nantes

Le FC Nantes a annoncé ces dernières heures l’arrivée de Rémy Cabella. Un joli coup réalisé par les Canaris, avec un petit coup de pouce… d’Anthony Lopes.

Nantes lutte plus que jamais pour sa survie en Ligue 1 depuis le début de la saison. Les Canaris vont devoir opérer certains changements pour espérer assurer leur maintien. Heureusement pour eux, le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes. Le club a officialisé ces dernières heures l’arrivée en prêt de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos jusqu’à la fin de la saison.

L’ancien joueur de l’OM ou encore de l’AS Saint-Étienne semble déterminé à apporter son talent et son expérience à un effectif qui en a bien besoin. L’international français se dit notamment ravi de rejoindre un club mythique du championnat de France, même s’il a bénéficié du soutien d’Anthony Lopes pour finaliser son arrivée.

Cabella a hâte d'en découdre

Dans des propos rapportés par Ouest France, Cabella a en effet avoué que Nantes devait grandement sa signature à l'ancien portier de l'OL, qui l'a convaincu d'y signer : « Déjà, ça fait un petit moment que je suis en contact avec le club. Ça fait plus d’un mois, voire deux que je discute avec Anthony Lopes. J’avais donné mon accord de suite. C’est un challenge qui m’attire. Je connais le FC Nantes. Je sais que c’est un club historique en Ligue 1 et que c’est important qu’il reste en Ligue 1 en fin de saison ».

Ce dimanche, le FC Nantes reprendra sa saison en Ligue 1 par un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y affronter l’OM. Les Nantais devront faire preuve de caractère pour espérer rapporter des points.

Si du travail reste à accomplir sur le terrain, il en est de même en interne. La cellule de recrutement est plus que jamais mobilisée pour renforcer l’effectif. Parmi les dernières pistes évoquées : Romain Del Castillo, qui évolue du côté du Stade Brestois.