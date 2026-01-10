ICONSPORT_272040_0232

25 ME pour un buteur de Ligue 1, Nantes abandonne

FC Nantes10 janv. , 9:40
parCorentin Facy
0
Désireux de se renforcer au poste d’avant-centre lors de ce mercato hivernal, Nantes a pris la température pour le buteur monégasque George Ilenikhena. Une piste toutefois bien trop onéreuse pour les Canaris.
Régulièrement utilisé par Adi Hütter à l’AS Monaco, George Ilenikhena a moins la cote auprès du nouvel entraîneur Sebastien Pocognoli. Le technicien belge ne semble pas du tout compter sur le jeune attaquant nigérian de 19 ans comme le démontre son très faible temps de jeu en novembre et décembre, avec une seule titularisation et des entrées en jeu très courtes. La situation de George Ilenikhena a alerté plusieurs clubs en quête d’un avant-centre. C’est notamment le cas de l’Eintracht Francfort.
Malgré l’arrivée d’Arnaud Kalimuendo en prêt en provenance de Nottingham Forest, le club allemand continue de craquer pour les attaquants de Ligue 1 et pourrait cette fois dégainer pour le joueur de l’AS Monaco. Le FC Nantes est également venu aux renseignements pour un éventuel prêt avec option d’achat de l’ancien joueur d’Amiens. La piste nantaise n’a toutefois aucune chance d’aboutir selon le site We Sport. « Ces derniers jours, Waldemar Kita s’était montré très intéressé par George Ilenikhena » confirme le média avant de poursuivre.

George Ilenikhena trop cher pour Nantes

« On parle d’une vente sèche dépassant les 15 ME cet hiver, ou d’un prêt avec option d’achat avoisinant les 25 ME. Autant dire que le mercato de Nantes n’a aucune chance de recruter George Ilenikhena dans ces conditions » explique le site spécialisé. La piste du buteur monégasque, qui a inscrit 5 buts en Ligue 1 durant sa carrière, avait de quoi séduire les supporters ainsi que la cellule de recrutement nantaise car le potentiel d’Ilenikhena fait peu de doute en dépit de son faible temps de jeu en Principauté. Les exigences financières du club monégasque ont toutefois mis un terme aux espoirs des Canaris de rafler la mise. Il va donc falloir creuser d’autres pistes, certainement un peu moins ambitieuses, pour Waldemar Kita durant ce mois de janvier au poste de numéro neuf.

Lire aussi

L’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfortL’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfort
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280466_0003
Kylian Mbappé

Real Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie Saoudite

ICONSPORT_280567_0167 (1)
OL

OL : Il signe à Lyon et reçoit les félicitations

ICONSPORT_275433_0217
OM

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Fil Info

10 janv. , 10:20
Real Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie Saoudite
10 janv. , 10:00
OL : Il signe à Lyon et reçoit les félicitations
10 janv. , 9:20
OM : Robinio Vaz, vente imminente
10 janv. , 9:00
ASSE : Davitashvili vendu, c'est validé pour deux raisons
10 janv. , 8:40
OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé
10 janv. , 8:20
L’OM lâche 15 ME pour une recrue surprise en Serbie
10 janv. , 8:10
TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
10 janv. , 8:00
PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

Derniers commentaires

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Et quand ils touchent au but pour 1 trophée depuis des lustres.....BING Le Psg brise leur rêve à ces tocards

PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

Il est l'UN des éléments qui a apporté la LDC mais pas le seul. 30 M par rapport à 20 actuels c'est 50% d'augmentation, s'il n'est pas content avec ça et que donc l'argent plus que le sportif le motive alors c'est le moment d'aller ailleurs et pousser le délire au bout genre en Saudi League et ne pas faire semblant. Je reste persuadé malgré les dires du staff que Gigio est parti pour des questions d'argent, je ne comprendrais pas que l'on fasse une exception pour Dembouz, les deux se valent pour moi dans la conquête du titre Européen.

OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé

Laissons la place à Rodriguez qui a montré plus que Satriano dans le rôle de 9 en si peu d'apparitions ... Au pire, même s'il n'arrive pas à marquer, ça change quoi ? On a Endrick en plus

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Il a raison ce p'tit, s'il veut remporter des trophées, il doit quitter l'💩OMerde ! La dernière fois que ce club de loosers a remporté un titre, Vaz n'avait que trois ans ! OMdr 😁😂🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

Et oui et si on avait croqué Greenwood en sacrifiant un défenseur l'OM ne serrait jamais revenu au score. Et si l'arbitre avait mis rouge sur l'attentat et s'il nous avait sifflé nos 2 pénos et si et si...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading