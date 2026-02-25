OM : Marcelo Gallardo fait toujours rêver Marseille

L'OM a misé sur Habib Beye sans vraiment faire l'unanimité avec ce technicien inexpérimenté au plus haut niveau. Les noms devraient se multiplier si la situation se complique à l'OM. A commencer avec celui de Marcelo Gallardo.

Arrivé en urgence à l’Olympique de Marseille la semaine dernière, Habib Beye s’est engagé pour un an et demi jusqu’en juin 2027. Le but est bien évidemment de sauver les meubles pour cette saison et de préparer la suite si tout le monde est satisfait du travail effectué. La première défaite à Brest n’augure rien de bon mais entre la Coupe de France et les matchs de Ligue 1 , l’OM a encore largement le temps de sauver le coup.

Gallardo fait ses adieux à River Plate

Il reste toutefois à savoir si, dans un club aussi ambitieux que l’OM, le profil d’Habib Beye est capable de tenir la route sur la distance. Surtout que les opportunités ne vont pas manquer pour faire venir des techniciens plus réputés et plus expérimentés l’été prochain. Un nom est déjà murmuré chez les supporters marseillais, avec l’information sortie ces dernières heures du prochain départ de Marcelo Gallardo de son poste d’entraineur à River Plate.

El Muñeco n’a pas connu un deuxième passage convaincant dans le club de Buenos Aires, après avoir marqué les esprits pendant huit ans de 2014 à 2022. A 50 ans, le technicien argentin pourrait se laisser tenter par une première aventure en Europe, lui qui a entrainé en Uruguay, en Argentine donc et en Arabie Saoudite.

Gallardo, c'était une idée de Longoria

« Beye va faire six mois et on va pouvoir faire la place à Gallardo », « il nous faut un entraineur avec des certitudes comme Gallardo », « les gars, Gallardo est libre, Benatia n’hésite pas », « je rêve d’un Gallardo sur le banc au Vélodrome », ont tenté de lancer quelques supporters de l’OM en interpellant Medhi Benatia, très discret ces derniers temps sur les réseaux.

Des appels qui devraient rester lettre morte. Car si Marseille a bien tenté de faire signer Marcelo Gallardo il y a quelques années, c’était surtout la volonté de Pablo Longoria. Et désormais, le dirigeant espagnol est plus que jamais vers la sortie, alors qu’Habib Beye possède le soutien total de Medhi Benatia.