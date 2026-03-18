« Ils sont déjà en Ligue 2 », il enterre Nantes

Avant-dernier de Ligue 1 et très loin de la première place non-relégable, le FC Nantes est dans une situation plus périlleuse que jamais. Et si l'espoir est encore possible, pour Grégory Schneider, il n'est pas question d'en avoir.

Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes n'est jamais bien loin de la zone rouge et s'en sort toujours au dernier moment. Les Canaris ont tellement flirté avec la relégation qu'ils ont dû disputer un barrage contre Toulouse en mai 2021. Seulement cette saison, la donne est différente. Trois entraîneurs se sont succédés pour tenter de sauver le club, les Jaune et Vert sont avant-derniers et dix points les séparent de Nice, première équipe non-relégable en championnat.

Les espoirs existent toutefois encore puisque la 16e place, synonyme de barrages contre le vainqueur des play-off en Ligue 2, est une issue qui permettrait à Nantes de se maintenir. Mais pour Grégory Schneider, il n'y a quand même aucune chance de voir le club de Waldemar Kita survivre à cette saison difficile.

Le FC Nantes est promis à la Ligue 2

« C’est déjà terminé. Ils sont déjà en Ligue 2. Aujourd’hui Nantes est en Ligue 2. Sur leurs neuf derniers matchs : Paris, Lens, Marseille, Rennes, Toulouse. Toulouse à leur échelle, c’est fantasmatique. Ils sont déjà en Ligue 2. On peut dire que les joueurs risquent de ne pas écouter Halilhodžić, mais ils écoutaient Kantari ? Ils écoutaient Castro ? Très franchement, ils sont dans une situation épouvantable, presque désespérée. Perdu pour perdu, essayer de créer ce petit truc identitaire, quelque part ce n’est pas un mauvais calcul », a déclaré le journaliste sur le plateau de L'Equipe du soir.

Visiblement, ce dernier ne croit pas en l'arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes car pour lui, il est déjà trop tard pour sauver le FC Nantes d'une relégation qui lui est de plus en plus promise.