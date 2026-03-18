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« Ils sont déjà en Ligue 2 », il enterre Nantes

FC Nantes18 mars , 20:30
parQuentin Mallet
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Avant-dernier de Ligue 1 et très loin de la première place non-relégable, le FC Nantes est dans une situation plus périlleuse que jamais. Et si l'espoir est encore possible, pour Grégory Schneider, il n'est pas question d'en avoir.
Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes n'est jamais bien loin de la zone rouge et s'en sort toujours au dernier moment. Les Canaris ont tellement flirté avec la relégation qu'ils ont dû disputer un barrage contre Toulouse en mai 2021. Seulement cette saison, la donne est différente. Trois entraîneurs se sont succédés pour tenter de sauver le club, les Jaune et Vert sont avant-derniers et dix points les séparent de Nice, première équipe non-relégable en championnat.
Les espoirs existent toutefois encore puisque la 16e place, synonyme de barrages contre le vainqueur des play-off en Ligue 2, est une issue qui permettrait à Nantes de se maintenir. Mais pour Grégory Schneider, il n'y a quand même aucune chance de voir le club de Waldemar Kita survivre à cette saison difficile.

Le FC Nantes est promis à la Ligue 2

« C’est déjà terminé. Ils sont déjà en Ligue 2. Aujourd’hui Nantes est en Ligue 2. Sur leurs neuf derniers matchs : Paris, Lens, Marseille, Rennes, Toulouse. Toulouse à leur échelle, c’est fantasmatique. Ils sont déjà en Ligue 2. On peut dire que les joueurs risquent de ne pas écouter Halilhodžić, mais ils écoutaient Kantari ? Ils écoutaient Castro ? Très franchement, ils sont dans une situation épouvantable, presque désespérée. Perdu pour perdu, essayer de créer ce petit truc identitaire, quelque part ce n’est pas un mauvais calcul », a déclaré le journaliste sur le plateau de L'Equipe du soir.
Visiblement, ce dernier ne croit pas en l'arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes car pour lui, il est déjà trop tard pour sauver le FC Nantes d'une relégation qui lui est de plus en plus promise.

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Espérons que cet empaffé de Fonseca et son QI à 1 chiffre, ses lectures de match catastrophiques et sa gestion d'effectif qui l'est tout autant ne viennent pas à les cramer une nouvelle fois et les exposer à de nouvelles blessures. On se demande bien pourquoi ce pitre de Fonseca a donné le feu vert au départ de Gomez et de Molebe qui dans le contexte actuel aurait fait beaucoup de bien dans la rotation comme d'autres d'ailleurs sur le banc qui méritaient bien plus de temps de jeu..Il y a pas une chose qu'il ne fait pas à l'envers ce farfelu frileux jusqu'à la moelle qui sabote une nouvelle fois notre fin de saison. En vrai on a même de la chance de ne pas avoir plus de blessés quand on voit la gestion d'effectif catastrophique de Fonseca, il y a que les fan boys et autres petits caniches comme sweet7812 et ses acolytes qui pensent que c'est juste la faute à pas de chance

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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