TV : Portugal - Croatie, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Le Portugal aura fort à faire face à la Croatie pour gagner sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Lusitaniens devront élever leur niveau de jeu et rendre présents dans les duels.

Quelle heure pour Portugal - Croatie ?

Le Portugal n'a pas forcément convaincu lors de sa phase de poules à la Coupe du monde 2026 et devra s'employer lors de son seizième de finale face à la Croatie. Les coéquipiers de Luka Modrić sont toujours difficiles à manœuvrer, surtout lors des phases finales de la Coupe du monde.

Cette rencontre aura lieu le 3 juillet 2026 à 01h00 au BMO Field de Toronto (Canada).

Sur quelle chaîne suivre Portugal - Croatie ?

Ce match entre ces deux outsiders du tournoi promet d'être suivi par de nombreux supporters et observateurs malgré son horaire tardif en France. Il sera diffusé en exclusivité sur l'antenne de beIN Sports 1.

Les compositions probables de Portugal - Croatie

Le Portugal compte bien envoyer un message fort face à la Croatie après avoir terminé deuxième de son groupe derrière la Colombie. La large victoire contre l’Ouzbékistan (5-0) n’a pas suffi à compenser les deux matchs nuls inquiétants face à la Colombie (0-0) et la République démocratique du Congo (1-1).

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La composition probable du Portugal : Costa ; Cancelo, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes ; Vitinha, João Neves ; Neto, Bruno Fernandes, João Félix ; Cristiano Ronaldo

De son côté, la Croatie a également terminé deuxième de son groupe derrière l'Angleterre avec deux victoires et une défaite. Les Vatreni auront aussi à cœur de prouver leur valeur face à une équipe redoutable et qui veut aller gagner le tournoi dans les prochains jours.

La composition probable de la Croatie : Livaković ; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol ; Sučić, Modrić, Kovačić ; Baturina, Budimir, Perišić