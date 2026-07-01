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TV : Portugal - Croatie, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202602 juil. , 00:00
parHadrien Rivayrand
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Le Portugal aura fort à faire face à la Croatie pour gagner sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Lusitaniens devront élever leur niveau de jeu et rendre présents dans les duels.

Quelle heure pour Portugal - Croatie ?

Le Portugal n'a pas forcément convaincu lors de sa phase de poules à la Coupe du monde 2026 et devra s'employer lors de son seizième de finale face à la Croatie. Les coéquipiers de Luka Modrić sont toujours difficiles à manœuvrer, surtout lors des phases finales de la Coupe du monde.
Cette rencontre aura lieu le 3 juillet 2026 à 01h00 au BMO Field de Toronto (Canada).

Sur quelle chaîne suivre Portugal - Croatie ?

Ce match entre ces deux outsiders du tournoi promet d'être suivi par de nombreux supporters et observateurs malgré son horaire tardif en France. Il sera diffusé en exclusivité sur l'antenne de beIN Sports 1.

Les compositions probables de Portugal - Croatie

Le Portugal compte bien envoyer un message fort face à la Croatie après avoir terminé deuxième de son groupe derrière la Colombie. La large victoire contre l’Ouzbékistan (5-0) n’a pas suffi à compenser les deux matchs nuls inquiétants face à la Colombie (0-0) et la République démocratique du Congo (1-1).

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La composition probable du Portugal : Costa ; Cancelo, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes ; Vitinha, João Neves ; Neto, Bruno Fernandes, João Félix ; Cristiano Ronaldo
De son côté, la Croatie a également terminé deuxième de son groupe derrière l'Angleterre avec deux victoires et une défaite. Les Vatreni auront aussi à cœur de prouver leur valeur face à une équipe redoutable et qui veut aller gagner le tournoi dans les prochains jours.
La composition probable de la Croatie : Livaković ; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol ; Sučić, Modrić, Kovačić ; Baturina, Budimir, Perišić

World Cup

CalendrierRésultats

Group A

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Mexique
93300606
2
Afrique du Sud
4311123-1
3
Korea Republic
3310223-1
4
R. tchèque
1301226-4

Group B

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
73210734
2
Canada
43111835
3
Bosnie-Herzégovine
4311156-1
4
Qatar
13012210-8

Group C

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Brésil
73210716
2
Maroc
73210633
3
Écosse
3310214-3
4
Haïti
0300328-6

Group D

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
États-Unis
63201844
2
Australie
43111220
3
Paraguay
4311124-2
4
Türkiye
3310235-2

Group E

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Allemagne
632011046
2
Côte d'Ivoire
63201422
3
Équateur
43111220
4
Curacao
1301219-8

Group F

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
732101046
2
Japon
53120734
3
Suède
43111770
4
Tunisie
03003212-10

Group G

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
53120624
2
Égypte
53120532
3
Iran
33030330
4
Nouvelle-Zélande
13012410-6

Group H

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
73210505
2
Cape Verde Islands
33030220
3
Uruguay
2302134-1
4
Arabie saoudite
2302115-4

Group I

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
933001028
2
Norvège
63201871
3
Sénégal
33102862
4
Irak
03003112-11

Group J

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Argentine
93300817
2
Autriche
43111660
3
Algérie
4311157-2
4
Jordanie
0300338-5

Group K

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Colombie
73210413
2
Portugal
53120615
3
Congo DR
43111431
4
Ouzbékistan
03003211-9

Group L

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
73210624
2
Croatie
63201550
3
Ghana
43111220
4
Panama
0300304-4
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Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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