CdM 2026 : Le Maroc champion du monde, l'objectif est fixé

Ce lundi, le Maroc a rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du monde en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but. Les Lions de l'Atlas rêvent désormais de voir encore plus grand dans cette compétition.

Le Maroc a réalisé un bel exploit ce lundi soir en sortant les Pays-Bas de la Coupe du monde 2026 . Les coéquipiers d'Achraf Hakimi étaient pourtant en difficulté avant d'égaliser dans les derniers instants de la rencontre, puis de s'imposer lors de la séance de tirs au but. Les Lions de l'Atlas affronteront désormais le Canada pour une place en quarts de finale et peuvent légitimement croire en leurs chances d'aller très loin. C'est en tout cas l'avis de Tidiany M'Bo.

Le Maroc parmi les grandes nations du foot

Sur le plateau de Winamax, le consultant a en effet livré son analyse sur les Lions de l'Atlas : « Le Maroc est une grande nation mondiale en devenir, ça doit être le premier pays africain à gagner une Coupe du monde. Le Maroc se donne les moyens. Ils prouvent que le parcours d'il y a quatre ans n'était pas qu'une épopée. Ils comblent leur retard à vitesse grand V. J'ai envie de penser à moyen et long terme. Au niveau mondial, tu dois viser plus haut si ton ambition est sincère. On est élogieux et emballés, donc on a un devoir de lucidité. »

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Le Maroc pourrait d'ailleurs retrouver l'équipe de France en quarts de finale si les deux sélections poursuivent leur parcours. Une affiche qui aurait un parfum de revanche après la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avant de penser à ce possible choc, les Bleus devront toutefois assurer leur qualification en venant à bout de la Suède ce mardi soir, afin de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale, où le Paraguay les attendrait.