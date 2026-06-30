ICONSPORT_369378_0145
Maroc

CdM 2026 : Le Maroc champion du monde, l'objectif est fixé

Mondial 202630 juin , 9:40
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Ce lundi, le Maroc a rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du monde en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but. Les Lions de l'Atlas rêvent désormais de voir encore plus grand dans cette compétition.
Le Maroc a réalisé un bel exploit ce lundi soir en sortant les Pays-Bas de la Coupe du monde 2026. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi étaient pourtant en difficulté avant d'égaliser dans les derniers instants de la rencontre, puis de s'imposer lors de la séance de tirs au but. Les Lions de l'Atlas affronteront désormais le Canada pour une place en quarts de finale et peuvent légitimement croire en leurs chances d'aller très loin. C'est en tout cas l'avis de Tidiany M'Bo.

Le Maroc parmi les grandes nations du foot 

Sur le plateau de Winamax, le consultant a en effet livré son analyse sur les Lions de l'Atlas : « Le Maroc est une grande nation mondiale en devenir, ça doit être le premier pays africain à gagner une Coupe du monde. Le Maroc se donne les moyens. Ils prouvent que le parcours d'il y a quatre ans n'était pas qu'une épopée. Ils comblent leur retard à vitesse grand V. J'ai envie de penser à moyen et long terme. Au niveau mondial, tu dois viser plus haut si ton ambition est sincère. On est élogieux et emballés, donc on a un devoir de lucidité. »

Lire aussi

Les Pays-Bas déjà éliminés par le MarocLes Pays-Bas déjà éliminés par le Maroc
Le Maroc pourrait d'ailleurs retrouver l'équipe de France en quarts de finale si les deux sélections poursuivent leur parcours. Une affiche qui aurait un parfum de revanche après la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avant de penser à ce possible choc, les Bleus devront toutefois assurer leur qualification en venant à bout de la Suède ce mardi soir, afin de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale, où le Paraguay les attendrait.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365516_0166 Caio Henrique
Monaco

Monaco vend Caio Henrique à l'Ajax (officiel)

ICONSPORT_362626_0197
OM

L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux

ICONSPORT_368887_0034 Caleta-Car
OL

Deux prêts et une résiliation de contrat, l'OL s'active

ICONSPORT_369363_0002
PSG

Yan Diomandé ne signera pas au PSG

Fil Info

30 juin , 11:02
Monaco vend Caio Henrique à l'Ajax (officiel)
30 juin , 11:00
L'OM en rêvait, cette star algérienne trouve mieux
30 juin , 10:30
Deux prêts et une résiliation de contrat, l'OL s'active
30 juin , 10:00
Yan Diomandé ne signera pas au PSG
30 juin , 9:20
EdF : Les Français demandent pardon à Kylian Mbappé
30 juin , 9:00
Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM
30 juin , 8:40
Botafogo s’oppose au rachat de l’OL par Michele Kang
30 juin , 8:20
Barcola veut partir, le PSG dévoile son prix exact
30 juin , 8:00
OM : Habib Beye mis à pied, la menace de Stéphane Richard

Derniers commentaires

Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

on comprend rien a ce que tu racontes champion....

PSG : Al-Khelaïfi décroche son téléphone, il veut cette pépite du Mondial

Lille est meilleur que l'OM maintenant.Il sait valoriser ses joueurs dans les transferts.Vous vous etes incapables de sortir un bon joueur

Camavinga au PSG pour 60 ME, le coup de chaud

Paris n'en veut pas.Il a preferé le Réal qu'il y reste

Akliouche, Diomandé et un numéro 9, le PSG déchainé

En realité les recrues ne seront pas celles là! On ne le saura qu'une fois réalisé ces transferts

PSG : Monaco annonce le prix pour Akliouche

70 il le garde .Entre 40 et 50 eventuellement on peut s'y interesser

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading