Van Dijk

TV : Pays-Bas - Suède, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Mondial 202619 juin , 7:20
parAlexis Rose
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Accrochés par le Japon lors de la première journée de cette Coupe du Monde 2026, les Pays-Bas vont avoir fort à faire pour dominer la Suède.

Quelle heure pour Pays-Bas - Suède ?

La phase de groupes de ce Mondial 2026 propose quelques matchs intéressants à regarder, à l’image de ce petit choc entre les Pays-Bas et la Suède, deux sélections qui montrent de belles choses depuis plusieurs années. Cette rencontre se disputera ce samedi 20 juin à 19h00 au NRG Stadium de Houston (USA). L’arbitre de la rencontre sera l’Anglais Michael Oliver.

Sur quelles chaînes suivre Pays-Bas - Suède ?

Placé à un horaire stratégique pour les médias européens, ce duel entre les Pays-Bas et la Suède comptant pour la deuxième journée du Groupe F de la Coupe du Monde sera diffusé sur M6 mais aussi beIN Sports 1.

Les compos probables de Pays-Bas - Suède :

Entreprenants mais rattrapés sur le gong face à de valeureux japonais lors de la première journée (2-2), les Pays-Bas n’ont pas d’autre choix que de l’emporter face à la Suède samedi pour encore espérer finir à la première place du Groupe F. Mais cette mission sera loin d’être facile. Pour ce match, Ronald Koeman sera privé de Timber.

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La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven - Gravenberch, De Jong, Reijnders - Summerville, Malen, Gakpo.
Facile vainqueur de la Tunisie lors de la première journée (5-1), la Suède a déjà fait un pas vers une qualification pour la phase finale de ce Mondial 2026. Pour sécuriser une place parmi les deux premiers du Groupe F, le pays bleu et jaune veulent faire un bon résultat contre les Pays-Bas. Pour ce match, le sélectionneur Graham Potter aura un groupe complet à sa disposition.

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La compo probable de la Suède : Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelof - Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak.

World Cup

20 juin 2026 à 19:00
Pays-Bas
19:00
Suède
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Derniers commentaires

Canada : Jambe brisée pour Ismaël Koné

Certes l'image est horrible, mais pourquoi mettre un rouge systematiquement pour ce genre de blessure ? Le coup n'est pas particulierement violent, c'est le genre de balayette qu'on voit tres régulierement en football. Pourquoi adapter la sanction a une blessure ? Peut etre que cette balayette il peux la faire 20 fois et 19 fois sur 20 il n'y a rien de special. Pour qu'un os casse, il y a aussi un gros facteur de malchance et cela peux aussi etre lié a l'appui de Koné au moment ou le coup est donné. En quoi le joueur Qatari est il responsable de l'appui de Koné ? Je trouve qu'on devrait d'avantage juger le geste en lui meme en football que la blessure du joueur.

L'OL officialise le départ d'Afonso Moreira pour 33,6ME

Sergio, Textor ne serait pas responsable par hasard hein??

220ME pour Michael Olise, le Real prépare l'offre du siècle

Tu as bien vendu ton cul a textor et ont voient le résultat ^^

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Tu deviens malpoli sergio ça m inquiète

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