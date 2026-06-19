TV : Pays-Bas - Suède, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Certes l'image est horrible, mais pourquoi mettre un rouge systematiquement pour ce genre de blessure ? Le coup n'est pas particulierement violent, c'est le genre de balayette qu'on voit tres régulierement en football. Pourquoi adapter la sanction a une blessure ? Peut etre que cette balayette il peux la faire 20 fois et 19 fois sur 20 il n'y a rien de special. Pour qu'un os casse, il y a aussi un gros facteur de malchance et cela peux aussi etre lié a l'appui de Koné au moment ou le coup est donné. En quoi le joueur Qatari est il responsable de l'appui de Koné ? Je trouve qu'on devrait d'avantage juger le geste en lui meme en football que la blessure du joueur.
Sergio, Textor ne serait pas responsable par hasard hein??
Tu as bien vendu ton cul a textor et ont voient le résultat ^^
Tu deviens malpoli sergio ça m inquiète
Courage au parisien
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