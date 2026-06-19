TV : Pays-Bas - Suède, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Accrochés par le Japon lors de la première journée de cette Coupe du Monde 2026, les Pays-Bas vont avoir fort à faire pour dominer la Suède.

Quelle heure pour Pays-Bas - Suède ?

samedi 20 juin à 19h00 au NRG Stadium de Houston (USA). L’arbitre de la rencontre sera l’Anglais Michael Oliver. La phase de groupes de ce Mondial 2026 propose quelques matchs intéressants à regarder, à l’image de ce petit choc entre les Pays-Bas et la Suède, deux sélections qui montrent de belles choses depuis plusieurs années. Cette rencontre se disputera ceau NRG Stadium de Houston (USA). L’arbitre de la rencontre sera l’Anglais Michael Oliver.

Sur quelles chaînes suivre Pays-Bas - Suède ?

Placé à un horaire stratégique pour les médias européens, ce duel entre les Pays-Bas et la Suède comptant pour la deuxième journée du Groupe F de la Coupe du Monde sera diffusé sur M6 mais aussi beIN Sports 1.

Les compos probables de Pays-Bas - Suède :

Entreprenants mais rattrapés sur le gong face à de valeureux japonais lors de la première journée (2-2), les Pays-Bas n’ont pas d’autre choix que de l’emporter face à la Suède samedi pour encore espérer finir à la première place du Groupe F. Mais cette mission sera loin d’être facile. Pour ce match, Ronald Koeman sera privé de Timber.

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La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven - Gravenberch, De Jong, Reijnders - Summerville, Malen, Gakpo.

Facile vainqueur de la Tunisie lors de la première journée (5-1), la Suède a déjà fait un pas vers une qualification pour la phase finale de ce Mondial 2026. Pour sécuriser une place parmi les deux premiers du Groupe F, le pays bleu et jaune veulent faire un bon résultat contre les Pays-Bas. Pour ce match, le sélectionneur Graham Potter aura un groupe complet à sa disposition.

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La compo probable de la Suède : Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelof - Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak.