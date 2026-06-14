Le Japon freine deux fois les Pays-Bas

En tête au score à deux reprises, les Pays-Bas n'ont pas su conserver leur avance et se contentent d'un match nul 2-2 face au Japon, ce dimanche à Dallas.

Pays-Bas et Japon 2-2

Buts pour les Pays-Bas : Van Dijk (51e), Summerville (64e)

Buts pour le Japon : Nakmarura (57e) et Kamada (88e).

Match en deux temps entre les Pays-Bas et le Japon, ce dimanche dans le stade climatisé de Dallas qui a permis d’avoir une rencontre disputée sur un bon rythme. Après une première période décevante, tout s’est emballé après le repos. D’une tête poteau rentrant, Van Dijk montrait la voie aux siens (1-0, 51e) avant que le Rémois Nakamura n’égalise d’une frappe au premier poteau (1-1, 57e).

Rebelote dans la foulée quand Summerville trouvait le poteau rentrant d’une belle frappe du gauche pour remettre les « Oranje » en ordre de marche (2-1, 64e). Mais, alors qu’on s’orientait vers cette courte victoire, Kamada déviait de la tête une reprise de Ogawa pour égaliser à nouveau (2-2, 88e). Un match nul qui faisait plutôt le bonheur des Japonais, tandis que les Néerlandais vont devoir montrer un autre visage s’ils veulent aller plus loin dans cette épreuve.