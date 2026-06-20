Les Pays-Bas se fâchent, la Suède prend cher

Frustrés par le nul concédé face au Japon (2-2) lors de la 1ère journée du Mondial 2026, les Pays-Bas se sont repris de la meilleure des manières. Les Oranje n’ont fait qu’une bouchée de la Suède (5-1) ce samedi à Houston. Cette large victoire s’est dessinée dès l’entame de match lorsque l’attaquant Brobbey, surprise de la compo néerlandaise, s’offrait un doublé (5e, 17e). Puis c’était au tour de son premier passeur décisif Gakpo d’ajouter deux buts au retour des vestiaires (47e, 54e), alors que l’on sentait les Suédois capables de revenir à 2-2.

Il a d’ailleurs fallu un hors-jeu millimétré pour empêcher le 2-1 avant la pause. La Suède a dû se contenter de la réduction du score de l’entrant Elanga pour le 4-1 à la 59e minute, avant la dernière réalisation hollandaise de la cible du Paris Saint-Germain Summerville (89e). 5-1 score final, les Pays-Bas prennent provisoirement la tête du groupe F en attendant Tunisie-Japon dimanche (6h).