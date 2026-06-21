TV : Jordanie - Algérie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Largement battu par l’Argentine de Lionel Messi lors de son entrée en lice pour la Coupe du Monde 2026, l’Algérie va tenter de se racheter face à la Jordanie pour espérer jouer une qualification pour la phase finale.

Quelle heure pour Jordanie - Algérie ?

mardi 23 juin à 5h00 du matin au Levi’s Stadium de Santa Clara (USA). L’arbitre sera le Slovène Slavko Vincic. De retour à la Coupe du Monde pour la première fois depuis son huitième de finale en 2014, l’Algérie est vite tombée de son nuage. Réduit en miettes par l’Argentine et un triplé de Leo Messi (0-3), l’Algérie n’aura pas d’autre choix que de se rattraper face à la Jordanie pour son deuxième match. Cette rencontre se jouera cedu matin au Levi’s Stadium de Santa Clara (USA). L’arbitre sera le Slovène Slavko Vincic.

Sur quelle chaîne suivre Jordanie - Algérie ?

Comme la plupart des matchs en pleine nuit de cette Coupe du Monde 2026, cette rencontre entre la Jordanie et l’Algérie sera diffusée uniquement sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Jordanie - Algérie :

Sèchement battue par l’Autriche lors de la première journée de ce Mondial 2026 (1-3), la Jordanie aura à cœur de montrer un meilleur visage pour la suite de la première Coupe du Monde de son histoire. Pour cela, la Jordanie espère bien réaliser un bon résultat contre l’Algérie mardi. Pour ce match, le sélectionneur Jamal Sellami sera privé de Sabra.

La compo probable de la Jordanie : Abulaila - Nasib, Al Arab, Abualnadi - Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha - Al Fakhouri, Tamari, Olwan.

Bon dernier du Groupe J de cette Coupe du Monde, derrière l’Argentine et l’Autriche, l’Algérie vise maintenant la troisième place de sa poule pour tenter d’arracher un ticket pour les 16es de finale. Mais pour cela, l’Algérie va devoir assumer son rang de favori contre la Jordanie. Lors de cette rencontre, Vladimir Petkovic alignera sa meilleure équipe.

La compo probable de l’Algérie : Enzo Zidane - Belaid, Mandi, Bensebaini - Belghali, Boudaoui, Zerrouki, Ait Nouri - Mahrez, Amoura, Maza.