TV : Jordanie - Algérie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une petite pensée pour tous les imbéciles qui viennent ici pour continuellement critiquer Kylian Mbappé. Ces imbéciles se reconnaitront. ^^
tessmann n'a pas été recruté bien cher donc on peut ne rien perdre.. nuamah est jeune c'est un aillier qui peut plaire en angleterre.. si il fait une grosse saison ca peut vite monter a 30-35M
facy t es nul Recruté pour 29 millions d’euros c'est 35M qu'on l'a acheté .. si encore t'avais 23 prit de OAO mais meme pas .. Par contre ok on economise le salaire mais serieux un oa simple a 7m...
l'equipe ne doit pas se désolidarisé, ils doivent viré cette pauvre femme !!! mais qu'est ce qu'elle est teubé serieux, genre voir son enfant naitre est moins important que jouer au football ! qu'elle aille consulter un psy et qu'on ne voit plus jamais sa gueule, ce serait un homme qui aurait dit ca, il aurait été ly cher et viré, donc pareil pour ellen qu'elle degage qu'on voit plus jamais sa sale tronche !
Que d'années perdues, l'OL pourrait être aujourd'hui au niveau de l'Athletico Madrid avec un repreneur sérieux et puissant
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