Vladimir Petkovic

Algérie : 3-0, le show Petkovic ne fait que commencer

Mondial 202617 juin , 23:00
parEric Bethsy
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Corrigée par l’Argentine (3-0) la nuit dernière, l’Algérie n’a jamais été en mesure de rivaliser avec les champions du monde en titre. Rien de surprenant pour les nombreux détracteurs du sélectionneur Vladimir Petkovic, récompensé juste avant le début de ce Mondial 2026.
L’Algérie n’a pas fait le poids. Pour leur entrée en lice dans le Mondial 2026, les Fennecs ont été surclassés par l’Argentine la nuit dernière. Certains retiendront le récital du triple buteur Lionel Messi. Tandis que d’autres mettront l’accent sur la prestation très décevante des Algériens. A l’image du gardien Luca Zidane, les hommes de Vladimir Petkovic sont passés totalement à côté de leur match.

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La presse locale ne s’est pas gênée pour enfoncer l’avant-centre de l’Olympique de Marseille Amine Gouiri, symbole d’une attaque inoffensive contre les champions du monde en titre. Mais que le Marseillais se rassure, les critiques ne lui sont pas exclusivement réservées. Son coach n’est pas non plus épargné sur le réseau social X où le journaliste Hanif Ben Berkane s’est étonné des choix de Vladimir Petkovic. « Tactiquement incompréhensible ce que propose Petkovic avec l’Algérie face à cette Argentine qui joue à 9 sans ballon, a commenté le spécialiste. Être autant attentiste avec des joueurs de ballon… Même les joueurs ne semblent pas adhérer. »
Autant dire que son fidèle détracteur Yacine hamened n’a pas changé d’avis. « Maintenant vous le savez, a réagi l'internaute. Petkovic c’est une arnaque mais vous voulez pas écouter. » Malheureusement pour lui, l’Algérie ne devrait pas imiter la Tunisie en limogeant son sélectionneur après son premier match dans la compétition. L’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, lui, a été récompensé avant le début du tournoi. « Ils ont eu l’idée de génie de prolonger Petkovic jusqu’en 2028, a regretté le journaliste Abdellah Boulma. Quelques jours avant le Mondial… » Le fiasco n’est donc pas terminé.
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Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

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Encore une invention des journalopes !

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Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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