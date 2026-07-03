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TV : Brésil - Norvège, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Mondial 202603 juil. , 7:20
parAlexis Rose
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Qualifié sans vraiment briller depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, le Brésil va affronter la Norvège dans le cadre des huitièmes de finale.

Quelle heure pour Brésil - Norvège ?

Dans la foulée des seizièmes de finale, la suite de la phase finale de ce Mondial 2026 va se poursuivre dès ce week-end avec Canada - Maroc ou Paraguay - France, mais aussi avec un alléchant match entre le Brésil et la Norvège. Cette rencontre se jouera ce dimanche 5 juillet à 22h00 au MetLife Stadium de New York (USA).

Sur quelle chaîne suivre Brésil - Norvège ?

Ce match entre le Brésil et la Norvège, comptant pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026, sera diffusé en exclusivité sur la chaîne beIN Sports 1 ce dimanche soir.

Les compos probables de Brésil - Norvège :

Tenu en échec par le Maroc pour son entrée en lice (1-1), le Brésil a depuis remporté tous ses matchs, que ce soit en poules ou face au Japon en 16es de finale. Bousculée par le pays asiatique pendant une heure, la Seleçao a réussi à se sortir du piège grâce à des buts de Casemiro et de Martinelli à la 95e minute de jeu au bout du temps additionnel (2-1). Autant dire que le Brésil n’a pas vraiment gagné en confiance avant d’affronter la Norvège, mais sera tout de même favori. Pour ce match, Carlo Ancelotti sera privé de Raphinha ou Paqueta.

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La compo probable du Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro, Fabinho - Rayan, Cunha, Vinicius.
Deuxième du groupe de la France, la Norvège est toujours en lice pour remporter cette Coupe du Monde. Puisque le pays nordique s’est parfaitement joué de la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale (2-1). À l’issue d’un match serré, la Norvège s’est qualifiée grâce à un but d’Haaland en fin de match. Ce sera donc avec l’envie de poursuivre sa route dans ce Mondial que la Norvège va tenter de créer l’exploit face au Brésil.

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La compo probable de la Norvège : Nyland - Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Nusa.

World Cup

05 juillet 2026 à 22:00
Brésil
22:00
Norvège
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