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Haaland envoie la Norvège en 1/8e de finale

Mondial 202630 juin , 20:58
parGuillaume Conte
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Dans un 16e de finale très équilibré, c’est la Norvège qui a pris le meilleur sur la Cote d’Ivoire avec un succès 2-1.
Les Scandinaves avaient pris les devants par Nusa, d’un splendide tir enroulé (1-0, 39e) avant de subir la pression ivoirienne. D’un festival dans la surface, Diallo égalisait (1-1, 74e) mais la Norvège accélérait à nouveau pour se mettre à l’abri par Haaland, qui poussait tout doucement au fond un gros travail de Berg (2-1, 87e). La Norvège rencontrera le Brésil en 1/8e de finale. 
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Barcola va rester. Diamante, c'est de la flûte !!

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On t'aime beaucoup Eduardo mais reste au Réal stp !! Ne vient pas...merci 🙏

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Face a la Norvège c étais facile puisque y avait pas haaland

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On dirait que tu le souhaites ? Tu es bizarre toi !

Le PSG envoie Ayyoub Bouaddi à Manchester City

Je préférais même que le club claque 100M pour acheter un Bouaddi plutôt qu un Diomandé. Bouaddi, tous ceux qui connaissent le foot, anciens pro et coachs, disent de lui que c est un top joueur générationnel. Et puis bon, il faut mieux sacrifier un Ruiz vieillissant poste pour poste pour un bouaddi qu un Barcola encore en pleine progression pour prendre Diomandé. J ose espérer que tout ce qu on entend est juste du gros bluff et qu ils ne vont pas passer à côté de lui car s il signe à City comme on peut entendre, y aura pas d autres occaz de le signer avant très longtemps.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
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5
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18
Lorient
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