Haaland envoie la Norvège en 1/8e de finale

Dans un 16e de finale très équilibré, c’est la Norvège qui a pris le meilleur sur la Cote d’Ivoire avec un succès 2-1.

Les Scandinaves avaient pris les devants par Nusa, d’un splendide tir enroulé (1-0, 39e) avant de subir la pression ivoirienne. D’un festival dans la surface, Diallo égalisait (1-1, 74e) mais la Norvège accélérait à nouveau pour se mettre à l’abri par Haaland, qui poussait tout doucement au fond un gros travail de Berg (2-1, 87e). La Norvège rencontrera le Brésil en 1/8e de finale.