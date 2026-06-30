Haaland envoie la Norvège en 1/8e de finale

Barcola va rester. Diamante, c'est de la flûte !!
On t'aime beaucoup Eduardo mais reste au Réal stp !! Ne vient pas...merci 🙏
Face a la Norvège c étais facile puisque y avait pas haaland
On dirait que tu le souhaites ? Tu es bizarre toi !
Je préférais même que le club claque 100M pour acheter un Bouaddi plutôt qu un Diomandé. Bouaddi, tous ceux qui connaissent le foot, anciens pro et coachs, disent de lui que c est un top joueur générationnel. Et puis bon, il faut mieux sacrifier un Ruiz vieillissant poste pour poste pour un bouaddi qu un Barcola encore en pleine progression pour prendre Diomandé. J ose espérer que tout ce qu on entend est juste du gros bluff et qu ils ne vont pas passer à côté de lui car s il signe à City comme on peut entendre, y aura pas d autres occaz de le signer avant très longtemps.
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Haaland redonne l'avantage à la Norvège ! ⚽️ Idéalement servi par un centre de Berge, l'attaquant norvégien n'a plus qu'à conclure du plat du pied. La Norvège reprend les commandes (2-1). Suivez le match sur M6 et M6+ : bit.ly/3Qx0IrQ #CDM2026 #FIFAWorldCup #CIVNOR