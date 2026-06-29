Le Brésil passe dans la souffrance face au Japon

Malmené pendant la première période, incapable de faire la différence par la suite, le Brésil s’est imposé 2-1 face au Japon grâce à un but à la 95e minute de Martinelli.

Très énergique, la formation japonaise n’a pas tergiversé au moment de transformer sa première occasion, transformé par Sano d’un tir précis à ras de terre (0-1, 29e).

Après le repos, Carlo Ancelotti faisait entrer Endrick et il y avait du mieux avec l’égalisation de Casemiro de la tête (1-1, 56e). Dès lors, la Seleçao dominait copieusement, Vinicius trouvant même le poteau au coeur d’une seconde période à sens unique. Et sur le dernier ballon, Bruno Guimaraes trouvait Martinelli qui marquait de près pour faire exploser tout un pays (2-1, 95e).

Toujours aussi peu convaincant, le Brésil continue néanmoins son parcours et affrontera le vainqueur du match entre la Norvège et la Cote d’Ivoire pour une place en quarts de finale.